一帶一路峰會｜打破官宣常規，普京現身北京的突然性和必然性

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）北京時間10月17日一早抵達北京，對華開展為期兩天的訪問，期間普京將出席「一帶一路」論壇開幕式，並同一些出席會議的國家領導人舉行會晤。目前普京抵達北京的消息鋪天蓋地，之所以引發如此廣泛的關注在於中俄都沒有像往常一樣提前數日官宣普京訪華。

俄羅斯官方發布普京將訪華的消息是在當地時間10月16日。從普京抵達北京的時間推算，當地時間10月16日晚普京已經出發前往中國。中國官方也沒有按照慣例提前數日宣佈普京即將訪問中國出席峰會的消息。在普京抵達北京之前，普京即將訪華的訊息在內地輿論場並沒有得到廣泛傳播。

儘管普京早就接受了中國的邀請，但是前不久俄羅斯外交部單獨官宣俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）率團訪華參加「一帶一路」論壇，給普京是否訪華增添了一抹疑雲。如今在中國內地伴隨普京訪華消息的是普京已經抵達北京，這種已成既定事實的訪問的突然性十分不同尋常。

普京訪華：俄羅斯總統普京2023年10月17日抵達北京首都國際機場，將出席在中國北京舉行的第三屆「一帶一路」高峰論壇。（Pool via Reuters）

分析認為普京在2017年和2019年曾出席了北京主辦的前兩屆「一帶一路」國際高峰論壇，不存在俄羅斯不支持第三屆論壇或者是刻意降格出席第三屆論壇的情況。中國國家主席習近平今年已經訪問俄羅斯，普京不可能不回訪，因此他訪華的同時捧場「一帶一路」

是必然的。在普京訪華是既定安排的前提下，雙方只需要考慮如何安排普京訪華。

普京此時訪華和以往最大的不同是俄羅斯深陷俄烏衝突，處於戰時狀態，在瓦格納兵變事件後俄羅斯政局是否穩定，普京是否有在戰時安全離開俄羅斯的空間？國際社會在烏克蘭危機上對俄羅斯的態度不一，其他國家對於和普京同台出席活動是否有異議，都是需要考慮的。今年以來，普京沒有現場出席金磚國家領導人峰會和二十國集團（G20）領導人峰會，就是受制於國際刑事法院（International Criminal Court）今年3月對普京發出的「通緝令」。

自2022年2月俄烏衝突爆發以來，普京很少出訪。而在國際刑事法院對他發出逮捕令以後，他幾乎沒有離開過俄羅斯。幾天前普京訪問吉爾吉斯斯坦，驗證了出國訪問的安全性。在加上中國沒有簽署《羅馬規約》，不受國際刑事法院通緝令約束，普京前往中國訪問是可行的。

普京訪華：俄羅斯總統普京2023年10月17日抵達北京首都國際機場，將出席在中國北京舉行的第三屆「一帶一路」高峰論壇。圖為中國軍方儀仗隊在場歡迎普京到來。（Pool via Reuters）

先有拉夫羅夫率團訪華，後有普京直接抵達北京，是確保訪問安全性的操作。拉夫羅夫提前率團訪華，是讓外界誤以為普京不會前往中國的障眼法。臨近峰會召開不到一天時間，俄羅斯官宣普京訪華，一些對此有不同態度的國家代表，或許已經踏上訪華參加峰會的行程，缺少圍繞普京訪華做文章的時間和空間。

俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）當地時間10月16日稱普京17日將在訪華期間會見越南、泰國、蒙古國和老撾的領導人。他說，不排除普京當晚還將與其他國家的領導人舉行會談，目前正在就此進行協商。他還說，普京18日除與習近平會晤外，可能也會舉行其他的雙邊會談，有關問題目前也在協商中。從俄羅斯官方發布的訊息看，普京的在華行程只提前敲定了一部分，其他不少正在協商中，俄羅斯並沒有提前進行廣泛的完善的外交安排，這或許是為了確保行程安全且不提前引起廣泛爭議而採取的縮小知情範圍的行動。

中國此次召開第三屆「一帶一路」國際高峰論壇，二十國多國領導人與會，上百國派代表出席。沒有提前事無鉅細官宣哪些國家領導人將出席峰會，有照顧俄羅斯訴求的考量，也有降低「一帶一路」峰會國際衝擊力的需要。

今次北京召開「一帶一路」國際高峰論壇，已經過了廣泛吸收參與國、證明「一帶一路」倡議站得住腳的階段，目前能夠將「一帶一路」倡議下龐大的合作體量推向更深更高層次才是當務之急。