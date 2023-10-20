加州州長下週訪華　第一站香港　向中國發出什麼訊號？

中美高層官員恢復接觸後，美國加利福尼亞州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）宣布下週訪華一星期，行程包括香港和上海特斯拉工廠。



受訪學者分析，這顯示中美上至行政部門、下至地方級別的接觸都在逐步恢復。

紐瑟姆辦公室在美國時間星期三（10月18日）發佈紐瑟姆下週訪華的消息。紐瑟姆將訪問香港、深圳、廣州、北京、上海和江蘇。

中美目前在科技、安全、經貿等領域陷入緊張關係，紐瑟姆此行將避開中美敏感博弈議題，首要重點是氣候變化合作。

紐瑟姆辦公室發布的新聞稿指出，紐瑟姆將與中國重要的國家、地方和商業夥伴會面，以推動氣候行動、促進經濟發展和旅遊業，並鼓勵雙方之間的文化交流，積極應對排外主義。

紐瑟姆已公佈的行程包括，與香港大學領導進行爐邊談話，在北京簽署中加氣候合作諒解備忘錄，以及在上海參觀特斯拉工廠。

紐瑟姆發言人梅隆強調，「這次行程完全關注氣候問題」，加州作為一個州，在聯邦問題上會依靠聯邦合作夥伴。

中國外交部發言人毛寧星期四（10月19日）在例行記者會上，對紐瑟姆率團訪華表示歡迎，並稱「希望此訪取得積極成果，促進加利福尼亞州對華交流與合作」。

中美年中重啟高層交流，美國國務卿布林肯（Antony Blinken），財長耶倫（Janet Yellen）、氣候問題特使克里（John Kerry）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）等拜登政府高層官員先後訪華。美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）本月也訪問中國。

紐瑟姆向來是與中國關係較友好的美國地方首長，加州也是美國華人人口最高的州之一，超過三成的美國華人移民住在加州。紐瑟姆2005年以來，已至少訪華三次。

中美長期就香港人權問題存在分歧，這是財政部主管國際金融事務的助理部長尼曼（Brent Neiman）上月訪問香港後，再有美國政府人員訪港。

復旦大學國際問題研究院院長吳心伯接受《聯合早報》訪問時分析，紐瑟姆訪華顯示中美除了行政部門和參議院、地方級別的交往也在逐步恢復。紐瑟姆選擇訪問香港，相信也是為了向中國釋放友好訊號。

亞太經濟合作會議（APEC）下月即將在加州三藩市舉行，有輿論關注紐瑟姆訪華會否推動中國國家主席習近平出席APEC。吳心伯評估，中國有關APEC的安排相信已經定下來了，不會受到州長訪華的影響。

至於紐瑟姆訪華會否能推進中美的氣候合作，布魯金斯學會外交政策項目和全球經濟與發展項目資深研究員李侃如（Kenneth Lieberthal）向《洛杉磯時報》分析，中美博弈讓兩國最高級別的氣候合作受限。「在那個級別之下，雙方可以更理性地做更多事情」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

