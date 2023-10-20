華裔男闖駐三藩市總領館影片曝光　疑持刀傷警終被開槍擊中｜慎入

撰文：許懿安 蕭通
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中國駐三藩市總領館10月9日遭人駕車闖撞後，涉案31歲華裔男子楊占元（Zhanyuan Yang，音譯）在簽證處，攜帶刀與弩犯案。他與警員扭打在一起，期間看來持刀砍傷一名警察，隨後警察開槍打死他。

警方在19日公開疑犯與警糾纏扭打的影片，以下是影片截圖，請斟酌觀看：

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（影片可能引起情緒不安，慎入）

警察隨身攝影機拍攝的影片在一時長90分鐘的「市民大會」期間發布，三藩市警察局通常會在發生任何涉及警員的槍擊事件後10天內進行網上簡報，作為其公開透明例行程序的一部份。

警方正繼續對警員在事件中的行為進行內部審查，並對整個案件本身進行獨立調查。

三藩市警察局長斯科特（William Scott）19日就影片進行簡報時，沒有提及楊的移民身份為何，也沒提及他與領事館是否有任何關聯。警方的一位發言人表示，她無權回答這些問題。

斯科特稱，關於襲擊的可能動機，警方「沒有進一步向公眾發布的訊息」。

三藩市首席法醫辦公室（Office of the Chief Medical Examiner）人員12日表示，被警方開槍擊斃的疑犯，楊占元是三藩市居民，家人已經接獲通知。

該辦公室12日以電郵公布疑犯身份，但未提供其他資訊。

事發在9日下午，該名男子駕車中國駐三藩市總領事館大樓，被撞位置是簽證處。警員對其開槍，男子中彈後送院不治。目擊者稱，他下車時頭部流血，曾大叫：「「共產黨在哪？」（Where's the CCP?）

總領館發言人對事件嚴厲譴責，稱館內有財物受損，保留追究權利，已對美方提出嚴正交涉。簽證處大廳12日起恢復對外辦公，訪客入內前須排隊接受安檢。

中國駐三藩市總領館遇襲後重開簽證大廳中國駐三藩市總領館遭人駕車衝闖　目擊者憶述與疑犯對視一刻稱怕駕車撞進中國駐三藩市總領館　疑犯簽證署落車大喊：共產黨在哪？
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