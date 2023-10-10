中國駐三藩市總領館遭人駕車衝闖　目擊者憶述與疑犯對視一刻稱怕

一輛汽車在當地時間10月9日下午1時撞進中國駐三藩市總領事館大樓，被撞位置是簽證處。司機被接報到場警員開槍擊中，終傷重不治。有目擊者稱汽車撞進來後，他與之相距僅2米，此外兩人一度視線相接。目擊者稱害怕疑犯手上有武器。



史丹福大學學生Sergii Molchanov憶述當時情況稱，他在當地時間下午3時5分身在館內，提交申請簽證的文件，此時汽車衝進大樓。他接受美媒San Francisco Standard訪問時稱，他距離汽車僅2米。那是一部藍色本田汽車。

他說他瞥見司機的模樣，他的頭在流血。司機在下車時又大叫：「共產黨在哪？」

他說保安員趨前接近司機，將他的手屈到背後制伏他。Sergii Molchanov稱看不到司機持有任何武器，但看到保安人員拿着1把刀。

Sergii Molchanov稱：

他（疑犯）看着我，我有點害怕，因為我不知道他是否有槍或什麼的

Sergii Molchanov說，車開進來之後，人們開始逃離，幾分鐘之內，警察就到達了現場。他聽到兩聲槍響。

這真是令人恐懼和震驚，我在電視上看到過這樣的畫面，（但）和在現實生活中親眼目睹是完全不同的。人們很害怕……我對這一切感到非常震驚，並且仍消化這件事

他拍攝的影片顯示，當人們逃離大樓時，這輛掛有加州車牌的本田汽車已停在簽證處。

報道稱，警方擔心車內可能藏有爆炸裝置，並要求拆彈小組技術人員和爆炸物嗅探犬前往現場。

現場至少有11輛警車和急救車。

在隔壁公寓的一位不願透露姓名的街坊說，他聽到4、5聲槍響，然後看到人們衝出總領館進入庭院。

總領館一名內部人士接受San Francisco Standard訪問說，雖然部份業務因假期暫停，但對內部員工來說，這是正常工作日。

事發後，所有館內員工已疏散。

美國廣播公司旗下電視台ABC7稱汽車是撞到位於古里大道（Geary Boulevard）的總領館簽證處。在場電視台工作人員稱，看到一名男子被抬上擔架床，並被送上救護車帶走。ABC7稱從拍到畫面看到來看，他渾身是血，沒任何反應。警方稱他在當地時間下午6時30分不治身亡。

館方稱館內有財物受損，嚴厲譴責事件，並稱已對美方提出嚴正交涉。

下圖為Google街景中中國駐三藩市總領館門前的景象：

報道引述目擊者稱看到一名流血的男子被抬上救護車，並被帶離現場。此外目擊者還報告發生多次槍擊。CBS說，目前尚不清楚司機身份。

警方呼籲人們避免到總領館所在的拉古納街（Laguna Street）與古里大道（Geary Boulevard）交界一帶。該處正是中國駐三藩市總領館所在位罝。