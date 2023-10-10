駕車撞進中國駐三藩市總領館　疑犯簽證署落車大喊：共產黨在哪？

一輛汽車在當地時間10月9日下午1時撞進中國駐三藩市總領事館大樓，被撞位置是簽證處。警方稱，警員在總領館開槍擊中司機。他被捕並送院，其後傷重不治。有目者稱汽車撞進來後，他與之相距僅2米，並說疑犯下車時大喊：「共產黨在哪？」（Where's the CCP?）



美國廣播公司旗下電視台ABC7稱汽車是撞到位於古里大道（Geary Boulevard）的總領館簽證處。在場電視台工作人員稱，看到一名男子被抬上擔架床，並被送上救護車帶走。ABC7稱從拍到畫面看到來看，他渾身是血，沒任何反應。

CBS引述目擊者稱現場發生多次槍擊。

史丹福大學學生Sergii Molchanov憶述當時情況稱，他在當地時間下午3時5分身在館內，提交申請簽證的文件，此時汽車衝進大樓。他接受San Francisco Standard訪問時稱，他距離汽車僅2米。那是一部藍色本田汽車。

他說他瞥見司機的模樣，他的頭在流血。司機在下車時又大叫：「共產黨在哪？」

他說保安員趨前接近司機，將他的手屈到背後制伏他。Sergii Molchanov稱看不到司機持有任何武器，但看到保安人員拿着1把刀。

Sergii Molchanov稱：

他（疑犯）看着我，我有點害怕，因為我不知道他是否有槍或什麼的

館方稱館內有財物受損，嚴厲譴責事件，並稱已對美方提出嚴正交涉。

美國廣播公司旗下電視台ABC7稱，傷者身份未明。

下圖為Google街景中中國駐三藩市總領館門前的景象：

報道引述目擊者稱看到一名流血的男子被抬上救護車，並被帶離現場。此外目擊者還報告發生多次槍擊。CBS說，目前尚不清楚司機身份。

警方呼籲人們避免到總領館所在的拉古納街（Laguna Street）與古里大道（Geary Boulevard）交界一帶。該處正是中國駐三藩市總領館所在位罝。