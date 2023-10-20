美國加州長訪華前訪問以色列1天

據美媒當地時間10月19日報道，下週訪問中國的美國加州（California）州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森），將在前往中國前對以色列進行為期一天的訪問。



本文獲《觀察者網》授權轉載；撰文：林琛力



報道稱，紐瑟姆10月20日抵達以色列，並計劃於當天晚些時候前往香港。其辦公室的聲明沒有具體說明他在以色列的具體日程安排和活動，但表示加州將向包括加沙地帶（Gaza Strip）在內的該地區運送醫療用品。

紐瑟姆在社交媒體X（前稱Twitter）上發文稱，「我正在前往以色列的路上。我將會見那些受到恐怖襲擊影響的人們，並提供加州的支持」。

當地時間18日，美國加州州長辦公室在一份聲明中表示，紐瑟姆下週訪問中國，討論議題包括推進氣候合作、促進雙邊經濟發展和旅遊、鼓勵文化交流等。聲明稱，在為期一週的訪華行程中，紐瑟姆將到訪包括香港、深圳、廣州、北京、上海以及江蘇這些中國省市。

紐瑟姆在聲明中指出，「加州和中國掌握着解決氣候危機的關鍵」， 「（美中）作為世界上最大的兩個經濟體，我們的夥伴關係對於為我們的社區和其他地區採取氣候行動至關重要」。

針對相關消息，中國外交部發言人毛寧10月19日表示，中方歡迎紐瑟姆率團訪華，希望此訪取得積極成果，促進加州對華交流與合作。 中方一向鼓勵兩國各界和民眾多走動、常來往，支持兩國地方擴大在經貿、科技、教育、文化、青年等廣泛領域的交流與合作，為兩國人民帶來更多福祉，為中美關係增添更多正能量。