美國國防部發布2023年《中國軍事與安全發展報告》

美國國防部10月19日發布2023年度《中國軍事與安全發展報告》(Report on the Military and Security Developments Involving the People's Republic of China)。報告稱,截至2022年,中國愈來愈多地把解放軍作為「治國工具」。



俄衛網10月20日稱,這份美國國會授權的報告是對「涉及中國的軍事和安全發展的權威評估」,它說明美國應對中國日益強大的軍事能力所帶來的節奏挑戰的重要性。

報告稱:「一年來,中國人民解放軍在印太區採取更多的強制行動,同時加快核、太空和網絡空間等能力的發展;加深與俄羅斯的軍事關係;加強其在印太區和全球投送力量的能力。」

報道指,美方近年來數次發布報告,炒作中國軍力發展。中國國防部發言人譚克非就美方2022年《中國軍事與安全發展報告》發表談話稱,美方歪曲中國國防政策和軍事戰略,無端臆測中國軍力發展,在台灣問題上粗暴干涉中國內政,這是其渲染炒作所謂「中國軍事威脅」的慣用伎倆。中方對此表示強烈不滿和堅決反對,已向美方提出嚴正交涉。