一帶一路｜習近平晤斯里蘭卡總統：願鞏固雙方政治互信

中國國家主席習近平10月20日上午在人民大會堂會見來華出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的斯里蘭卡總統維克拉馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）。



習近平指出，歡迎總統先生來華出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。他曾以總理身份出席首屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，時隔6年再次來華參會，體現了對共建「一帶一路」倡議的堅定支持，習近平對此高度讚賞。

中國和斯里蘭卡友好往來源遠流長。東晉高僧法顯撰寫的《佛國記》、鄭和遠洋航行遺留的「鄭和碑」，都是兩國人民長期友好、互學互鑒的歷史見證。1952年中斯兩國簽署的《米膠協定》，更是雙方守望相助、聯合自強的真實寫照。

當前，在中國共產黨堅強領導下，中國人民團結一心，全力推動高質量發展，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業。在總統先生領導下，斯里蘭卡度過最困難時期，經濟社會有序恢復發展。習近平稱高度重視中斯關係發展，願同總統先生一道，鞏固雙方政治互信，高質量共建「一帶一路」，推動中斯真誠互助、世代友好的戰略合作夥伴關係不斷取得新進展，更好造福兩國人民。

習近平強調，中國高度重視中斯關係發展，願同總統先生一道，鞏固雙方政治互信，高質量共建「一帶一路」，推動中斯真誠互助、世代友好的戰略合作夥伴關係不斷取得新進展，更好造福兩國人民。