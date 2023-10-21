土耳其力求取代「印歐經濟走廊」　倡「伊拉克發展之路」計劃

土耳其交通和基建設施部長烏拉爾奧盧（Abdulkadir Uraloglu）10月15日受訪稱，土耳其、伊拉克、阿聯酋和卡塔爾官員10月一起討論名為「伊拉克發展之路」（Iraq Development Road，暫譯）的計劃，並指是「印度-中東-歐洲經濟走廊」（IMEC，又稱印歐經濟走廊）的重要替代方案。伊拉克企業指，中國是新項目的理想合作夥伴。



《日經亞洲》（Nikkei Asia）10月20日稱，「伊拉克發展之路」也被稱為「乾運河」，將從伊拉克南部的大法奧港（Grand Faw port）運輸貨物。路線沿着1,200公里的鐵路和公路延伸至與土耳其連接的北部邊境。土耳其會建造615公里的新鐵路以及320公里的新高速公路，將「伊拉克發展之路」與土耳其網路連接起來。

烏拉爾奧盧說，土耳其和伊拉克工程的總造價約為250億美元（約1,950億港元）。

他指4國部長預計約在10月底舉行會議，進一步討論「伊拉克發展之路」。

央視新聞7月7日稱，伊拉克鐵路公司（Iraqi Republic Railways，暫譯）總經理指，中國的「一帶一路」倡議在全球範圍內贏得廣泛認同，中國在基建設施建設方面擁有強大的能力和豐富的經驗，是伊拉克在實施「伊拉克發展之路」項目過程中理想的合作夥伴。