傅聰：若西方能像「一帶一路」般平等對待全球南方　也會做得很好

據中國駐歐盟使團微信公眾號消息，9月19日，駐歐盟使團團長傅聰大使在「歐盟動態」主辦的「一帶一路」10周年研討會上發表主旨演講，並全程參與交流答問。



本文獲《觀察者網》授權轉載；撰文：范維



歐盟動態：剛才談到「印度-中東-歐洲經濟走廊（IMEC）」。大使先生，您認為相比之下，「一帶一路」倡議有哪些優勢？您如何看待二者的關係？

傅聰：我們目前對「印度-中東-歐洲經濟走廊」知之甚少，需要了解更多訊息，所以我不想把它同碩果纍纍的「一帶一路」相提並論。

據一些媒體報道，有些美國學者和官員稱這些倡議是為抗衡中國。我想說的是，如果這些倡議純粹以推動發展為目的，中方就不會從制衡角度看待它們。無論何種倡議，如果其真正目的是促進地區發展，中方不會有任何異議。

剛才有人提到發展模式之爭。在中方看來，如果各方談論哪種才是更加綠色的發展模式，彼此就不存在競爭，只有合作。在這一點上，「一帶一路」倡議與「全球門戶」（Global Gateway）戰略不存在分歧。未來10年，「一帶一路」發展也將與時俱進。正如我剛才在演講中提到的，綠色是「一帶一路」的底色。綠色發展和數碼合作正愈發成為中方關注重點。

大家應當注意到「一帶一路」倡議的幾個基本事實。過去10年，「一帶一路」倡議積累許多好的經驗，有些完全可供「全球門戶」戰略或「印度-中東-歐洲經濟走廊」借鑑。首先，合作項目必須由東道國驅動。項目通常由東道國提出，中國參與進來並提供支持協助。中國從未將項目強加給他國。這是我們想同各方分享的第一個經驗做法。

第二是堅持共商共建共享。這是共建「一帶一路」的基本原則。關於「共商」，中方在項目早期籌劃階段，就同東道國一道規劃設計，這非常重要。這些項目不是由中方發起，然後兜售給東道國的。項目建設過程中，雙方也有很多合作，包括僱用當地員工，為當地創造大量就業崗位。這就是我們所說的「共建」。

更重要的是「共享」。中方更多從經濟角度看待「一帶一路」合作。不可否認的是，中國的軟實力在合作過程中得到提升。如果中方所作所為有利於東道國，自然而然會得到對方歡迎和肯定。但「一帶一路」的初衷並非提升軟實力，而是在平等基礎上同各方對接合作，這一點對西方國家尤為重要。我們必須在平等基礎上以合作方式同各國打交道，這樣才能確保各方平等受益。

中國從不認為自己是救世主，中國企業在國外展開項目有自身目標和利益考量，但同時也給當地老百姓帶來好處。中方始終在平等基礎上與東道國政府、民眾和社會各界打交道。

因此，如果問我對「全球門戶」戰略或「印度-中東-歐洲經濟走廊」有什麼建議，我想說，如果它們能像「一帶一路」那樣平等對待全球南方（Global South）國家，也會做得很好。