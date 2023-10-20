海底管道受損疑雲　芬蘭調查掛港旗貨輪與俄船隻：聯絡中俄

芬蘭10月初表示位於波羅的海海底、連接芬蘭和愛沙尼亞的天然氣管道及通訊電纜遭到破壞，對此展開調查，至17日政府稱正調查數艘船，並在20日公布已聯絡中國與俄羅斯，透露正調查一艘中國貨輪Newnew Polar Bear與一艘俄羅斯核動力貨船Sevmorput。



路透社指Newnew Polar Bear是一艘掛香港旗的貨輪，經北海航線往返中國和歐洲之間，芬蘭稱調查目前集中在這艘船上，又指聯繫中國尋求協助，以聯絡船隻。

這次事件始於10月8日，連接芬蘭和愛沙尼亞的一條天然氣管道和一條通訊電纜受損，芬蘭調查人員稱有可能是蓄意破壞。及後瑞典又表示，有另一條連接瑞典和愛沙尼亞的通訊電纜受損。

路透社指，根據追蹤船隻數據，兩船的路徑與上述三個地點有重疊。

涉事的天然氣管道為「波羅的海連接管」（Balticconnector），全長77公里。因擔心損毀造成泄漏，在10月8日已經關閉。芬蘭天然氣系統營運商Gasgrid表示，修復可能需要數月，甚或更長時間。

芬蘭之前在10月10日表示，天然氣管道受損位置在芬蘭水域，而通訊電纜受損發生在愛沙尼亞水域。芬蘭政府表示，冬季的天然氣價格可能略有增加，但電價料不會受到重大影響。

芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）10日發聲明稱，天然氣管道和通訊電纜的損壞，很可能是外部活動造成，原因尚不清楚，芬蘭和愛沙尼亞仍在合作調查。