彭博社：中國墨西哥商討管控芬太尼跨國販運

隨着美國施壓來源國遏制鴉片類毒品危機，墨西哥正與中國進行高級別協商，以管控芬太尼（Fentanly）原料的跨國販運。



彭博社10月20日引述知情人士報道，墨西哥和中國在2023年早些時候爆發口水戰後，如今持續就上述議題進行對話，並正尋求舉行高級別會談。

其中一名知情人士說，作為第一步，墨西哥希望分享有關跨太平洋販運芬太尼及其化學前體的情報。

中國、墨西哥和美國多年來就鴉片類藥物危機互相指責，該危機導致成千上萬美國人用藥過量，在墨西哥用藥過量情況也呈現上升趨勢。

美國毒品管制局（Drug Enforcement Administration）稱，中國是「所有販運到美國的芬太尼相關物質的主要來源」，但華盛頓一再向中國政府施壓，卻未能遏制跨國販運。

美國還指責中國為墨西哥販毒集團提供用於生產芬太尼的化學前體。中國駐墨西哥大使館5月稱，中方提供的是有合法用途的普通化學品，並表示反對美國以芬太尼問題為藉口對墨西哥「霸凌」。

其中一名知情人士稱，中方同意與墨西哥當局合作查明哪些化學品被非法交易。

2023年較早時，中墨兩國通過信函就芬太尼原料跨國販運的問題展開交鋒。墨西哥總統洛佩斯（Andrés Manuel López Obrador）一再否認芬太尼在墨國境內生產，並致函中國國家主席習近平尋求援助，以管控這些化學品的販運。中國回應稱對相關情況不負有任何責任，並說是美國的問題。

墨西哥總統發言人沒有回覆置評請求。中國外交部發言人則稱，中國政府「致力於與世界各國合作打擊跨國毒品犯罪活動」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

