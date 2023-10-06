美國布林肯等3高官訪墨西哥　討論非法移民及芬太尼問題

美國務卿布林肯（Antony Blinken）、國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）、司法部長加蘭（Merrick Garland）10月4日起訪問墨西哥2天。美媒10月5日稱，他們討論鴉片類毒品芬太尼（Fentanly）流入美國，以及美墨邊境非法移民的問題。



3名美國高官與包括墨西哥總統洛佩斯（Andrés Manuel López Obrador）及墨西哥安全部長羅德里格斯（Rosa Icela Rodríguez）在內的官員會面。

《紐約時報》5日稱，美國官員宣布，華府將開始把非法進入美國的委內瑞拉人驅逐出境。他們表示，美國官員4日晚在墨西哥城（Mexico City）出席會議後，作出決定。哥倫比亞（Colombia）及巴拿馬（Panama）官員也有出席會議，有委內瑞拉非法移民進入這兩國。

布林肯5日在記者會上說，美國須付款來採取協調一致的行動，以穩定人流、擴大常規通道、人道地管理所有邊境，而遣返是這種平衡方法的關鍵部份。

報道指，美墨希望對方採取更多措施來減少與毒品貿易相關的跨境販運。墨方希望美國處理槍支流入墨西哥的問題，美方則希望墨西哥處理芬太尼流入美國的問題。