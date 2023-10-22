澳洲總理阿爾巴尼斯11月訪華　改善中澳關係外的隱憂

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）11月4日即將訪華，同日北京宣布將「快速審查」針對澳洲葡萄酒的懲罰性關稅，雙方貿易爭議有望解消。這是中澳關係回暖的跡象，但對澳洲而言，這次訪華可能無法帶來理想的結果。



阿爾巴尼斯的訪華，正值中澳建交總理訪華50周年。同為工黨領袖的前總理惠特蘭（Gough Whitlam）當年訪華，標誌着澳洲外交政策的新取向，為半個世紀的兩國互惠繁榮創造條件。時至今日，澳洲成為中國的重要資源和食品進口國，同時是一個具有吸引力的旅遊和移民目的地。

阿爾巴尼斯本應能夠趁着這次訪華50周年之際，對內外宣揚一個和平、繁榮和友誼的新合作願景。但由於安全戰略轉變以及國內民粹主義的趨勢，這似乎不太可能實現。

圖為10月14日，澳洲總理阿爾巴尼斯就「原住民之聲」公投失敗發表意見。（Reuters）

澳洲有關原住民的法案，「原住民之聲」公投在10月14日遭否決，成為阿爾巴尼斯政府的一大失敗。乍看下公投與外交政策沒有直接關係，但這揭示了澳洲社會深層次的分歧，會成為阿爾巴尼斯在國家利益上制定外交政策的制肘。

「原住民之聲」公投目的，是為承認原住民與托雷斯海峽島民在憲法中的地位，建立一個名為「向國會發出的聲音」（Voice to Parliament，暫譯）的原住民機構，以改善原住民困境，被視為殖民者與原住民和解的一環。但反對者認為修憲可能會在法律上永久分化澳洲人、修憲結果難以預期也可能癱瘓國會。

在公投剛宣布的時候，這樣一個常識性的提議得到了廣泛支持，但在反對派不斷渲染和假資訊的泛濫下公投最終以60.6%反對大比數失敗。反對黨領袖達頓（Peter Dutton）是領導反對公投的靈魂人物。

而達頓也是提出要針對中國「為戰爭做準備」的人物，他在2022年擔任防長期間，曾表示要抗衡中國，否則會讓澳洲「失去下一個十年」。

澳洲正追求一個複雜而多方面的外交政策，既要在安全保障上與美國保持一致，同時要與包括中國在內的地區國家建立夥伴關係。阿爾巴尼斯可能會與中國發展實用的關係，但在國內，這將會受到反對黨的攻擊。達頓將會批評阿爾巴尼斯訪華期間的言行，將其定性為對中國的「軟弱」，阿爾巴尼斯帶來的外交成果將被忽視。

因此，即使阿爾巴尼斯的訪華爭取到關稅的解消，與中國的關係重新發展，50周年的慶祝恐怕不會為澳洲留下深刻的印記。