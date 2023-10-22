澳洲總理11月4至7日訪華　將晤習近平

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）11月4日至11月7日訪華，並將與中國國家主席習近平會晤。



法新社報道，澳洲政府星期天（10月22日）證實了阿爾巴尼斯的訪華行程。

阿爾巴尼斯在一份聲明中表示期待訪問中國，並稱這是「確保兩國關係穩定和富有成效的重要一步」。他對雙方讓包括葡萄酒在內的澳洲產品重返中國市場所取得的進展表示歡迎。

他也表明，期待與中國國家主席習近平和總理李強就澳洲的國家利益進行接觸。

阿爾巴尼斯9月在印尼雅加達參加東盟峰會期間，曾與李強會面。他後來表明已接受習近平的邀請，2023年晚些時候將在雙方同意的時間訪問中國。

中國駐澳洲大使肖千上星期三（11日）說，阿爾巴尼斯2023年訪華將推動中澳關係得到改善。肖千指出，中澳之間的共同點大於分歧，這為兩國關係恢復正常提供了基礎背景，中方希望中澳關係「超越穩定，得到進一步改善」。

2022年在印尼峇里島舉辦的二十國集團（G20）峰會期間，習近平與阿爾巴尼斯曾舉行會談。 當時是中澳兩國領導人自2016年來的首次正式雙邊會晤。

阿爾巴尼斯此次訪問北京，也將是他自2016年來首次訪華。

本文獲《聯合早報》授權轉載

