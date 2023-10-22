以巴衝突｜美國防部長警告：中東地區針對美國人的攻擊或大幅增加

撰文：蕭通
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美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）10月22日警告，隨著以色列襲擊加沙且在邊境的衝突擴大，美方擔心局勢可能升級，針對駐中東地區的美國軍隊和美國公民的攻擊，有可能會大幅上升。他表示，將在該地區增派部隊，但沒有透露具體數量。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）10月22日也曾表示，由於伊朗及其在該地區的代理人的行動，華盛頓認為中東地區的戰事或可能升級。

奧斯汀呼籲其他國家及組織，不要利用當前的不幸情況擴大衝突，美方建議對方不要這樣做，強調美國保留自衛的權利，將毫不猶豫地採取適當行動。他表示，針對伊朗及相關代理人最近在中東地區的竹表現，他同日已與總統拜登（Joe Biden）討論，並已指示採取一系列額外措施，進一步加強國防部在該地區的態勢。

美國最近向中東部署了大量海軍力量，包括兩艘航空母艦、支援艦艇，以及大約2,000名海軍陸戰隊員。奧斯汀表示，美方將在中東地區部署薩德反導彈系統（THAAD），並增加部署「愛國者」（Patriot）防空系統營。此外，美方將在該地區增派部隊，並沒有透露具體數量，但指這些步驟將加強地區威懾努力，加強對該地區美軍的保護，並協助保衛以色列。

路透社引述伊朗安全官員消息稱，伊朗的戰略是讓真主黨等代理人，對以色列和美國目標進行有限度打擊，但避免導致伊朗局勢大幅升級。

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