阿根廷10月22日舉行大選，選民將在5名候選人中投票產生新一屆總統和副總統，以及43名南方共同市場議會議員、130名國會眾議員和24名國會參議員。投票從當地早上8時開始，傍晚6時結束。為保障大選順利進行，阿根廷全國出動約8萬6千名軍警維持秩序。



這個南美國家正面對20年來最嚴重的經濟危機，因此令一位極右翼自由主義者崛起。民調顯示，崇拜美國前總統特朗普（Donald Trump）、有「阿根廷特朗普」稱號的極右翼經濟學家米萊（Javier Milei）輕微領先，但與另外兩名對手勢均力敵，有可能需要在11月舉行第二輪決選。

米萊為經濟學家、電視名人、搖滾歌手兼前「男女雙修法」教練，他以特朗普為偶像、獲得巴西前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro，人稱「熱帶特朗普」）背書支持。他以濃密而蓬鬆的髮型為代表，自稱13歲以來從來沒有梳過頭，經常大談自己的三人性愛喜好，又養了5隻英國馬士提夫犬（Mastiff），其中4隻以包括佛利民（Milton Friedman）在內的著名經濟學家命名。

根據阿根廷憲法，總統候選人需要獲得超過45%的選票，或獲得超過40%的選票並且得票率領先第二名10個百分點，才能當選。否則，得票最多的前兩名候選人，將進入第二輪投票。

在今年8月舉行的初選中，極右翼自由前進黨（La Libertad Avanza）的唯一候選人米萊（Javier Mile）得票29.86%；中右翼「合力改變黨」（Juntos por el Cambio）得票率為28%，其推舉的候選人是前國家安全部長布利里奇（Patricia Bullrich）；中左翼執政聯盟「祖國聯盟」（Unión por la Patria ）得票率為27.28%，其推舉的候選人是現任經濟部長馬薩（Sergio Massa）。除他們三人外，另有2名候選人得票率超過1.5%，得以進入大選首輪投票。

當選總統將於12月10日正式就職，任期四年。