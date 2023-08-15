阿根廷又出一個「特朗普」？　自由至上狂人將震撼拉美地緣政治

8月13日，阿根廷舉行了總統選舉的初選，由於全民必須投票，此等初選可算是該國的「最準確民調」。選前「一般民調」顯示只會取得兩成支持的自由至上主義者（libertarian）、經濟學家、電視名人、搖滾歌手兼前「男女雙修法」教練米萊（Javier Milei）竟然以三成得票領先傳統右左兩派候選人。

這位以特朗普（Donald Trump）為偶像、獲得巴西前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro，人稱「熱帶特朗普」）背書的政治狂人，明顯有可能在10月22日的正式選舉中驚人當選。

跟2016年崛起的特朗普一般，米萊是一位極具個人特質的政治素人。以在電視上猛批左、右翼政府聞名的他，以濃密而蓬鬆的髮型為代表，自稱13歲以來從來沒有梳過頭，經常大談自己的三人性愛喜好，又養了5隻英國馬士提夫犬（Mastiff），其中4隻以包括佛利民（Milton Friedman）在內的著名經濟學家命名。

米萊以濃密而蓬鬆的髮型為代表，自稱13歲以來從來沒有梳過頭。（Reuters）

現年52歲的他年少獲得兩個經濟學碩士學位之後，長年在不同機構擔任經濟學家，主張小政府、大市場，曾公開批評布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）大學的經濟學院是「馬克思主義洗腦中心」。到2021年，他才首次參政，在布宜諾斯艾利斯勝選加入國會。

米萊是完全的「反建制派」。他主張直接廢除阿根廷的中央銀行、全國改用美元、大減政府開支、廢除貨幣和價格管制、禁止墮胎（強姦致孕也沒有例外）、全面開放擁槍權、建立人體器官市場等等。他又質疑全球暖化的科學共識，認為這是「社會主義者的謊言」。

在初選領先之後，米萊向支持者聲言：「我們才是真正的反對派，我們才是想要真正改變的人，因為，你們要記住，只要同一群舊人、同一群一直失敗的舊人、同一群過去一百年來都一直失敗的舊人（繼續掌權），一個不一樣的阿根廷不會變成可能！」

初選翌日的報章頭條全是米萊驚人領先的消息。（Reuters）

目前，阿根廷通脹率高達115%，外匯嚴重短缺，阿根廷比索（peso）過去12個月對美元貶值超過一半，而焚燒阿根廷比索已變成了外國球迷嘲笑阿廷根球迷的常見把戲（該國最近已將此刑事化）。今天的阿根廷也是國際貨幣基金組織（IMF）的最大貸款國，而全國有四成人生活在貧窮之中。

阿根廷過去長時間的慣性高通脹和經濟發展低迷更被視為經濟學的「奇葩」——1971年諾貝爾經濟學獎得主庫茨涅茲（Simon Kuznets）就曾經說過：「這個世界上面有四種經濟體：已發展、發展中，還有日本跟阿根廷。」

米萊的「百年失敗」之說也不是空穴來風。在一百多年前，阿根廷的人均GDP及得上美國的八成，跟英法德意等歐洲列強差不多，如今卻只得美國的不足兩成。而傳統的左右兩派政黨都無法根治阿根廷的長年經濟問題：2015至2019年執政的右翼「合力改變黨」（Juntos por el Cambio）總統馬克里（Mauricio Macri）如是，今天掌政的左翼貝隆主義總統費爾南德斯（Alberto Fernández）與副總統克里斯蒂娜（Cristina Fernandez de Kirchner）亦如是。

阿根廷的總統府玫瑰宮。（Reuters）

「百年失敗」的陰霾之下，選民當然有尋求根本上的政治變革之心，不論這種變革的具體內容是什麼。這就是米萊之所以能吸引到選民支持的核心原因。（雖然市場對於米萊此般狂人上台的可能性頗為擔心，在選舉結果公布後，阿根廷央行馬上將比索的官方匯率下調18%，加息21個百分點至118%，而阿根廷的美元國債價格也跌近一成。）

相較於米萊的領先，傳統左、右兩派的表現都不太好。當政「祖國聯盟」（Unión por la Patria）的現任經濟部長馬薩（Sergio Massa）只取得21.4%選票，擊敗了另一黨內對手，全黨總得票為27%。選前民調領先的「合力改變黨」全黨得票則為28%，但其得票17%的勝選人布爾瑞奇（Patricia Bullrich）卻是該黨立場較為右翼的代表——此等結果似乎預示着米萊還有擴大票源的空間。同時，米萊在阿根廷全國24個省中的16個都領先。

人們本來預期貝隆主義政府管理經濟再次失敗之後，上台的將會是傳統右翼政黨「合力改變黨」。雖然此等可能性依然不低，但米萊的聲勢在這次初選之後卻有難以抵擋之感，而事有湊巧，10月總統大選當日更正好是米萊的53歲生日。

2022年5月，米萊曾言：「我不會因為我有陽具而道歉，我不會因為是個男人、是個白人、是個有金色頭髮和淺藍眼睛的人而感到羞愧。」（Reuters）

在大選中，米萊要在首輪投票就勝出的話，必須得到至少45%選票，又或者領先得票第二的對手超過10個百分點並同時得到超過40%選票。在三方角逐（按：還有好幾個小黨候選人）的背景之下，此門檻甚高，但卻不是完全沒有可能，而米萊就算要進入次輪選舉，也並非沒有勝選的機會。

作為政治素人，米萊在國會並無盟友，而10月大選也並非所有議席都出缺，因此他即使當選，在落實其極端政策上也將面臨頗大的政治阻力。

不過，此刻的拉丁美洲正在經歷「左翼風潮」，以巴西為代表的域內多國都由左翼政客當政。在巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）的主導之下，排除美國在外的南美國家聯盟（UNASUR，相對於美洲國家組織）又重新復活起來，盧拉本年初更與阿根廷當局達成了研究建立共同貨幣的共識。如果米萊這位阿根廷版「特朗普」成功推翻該國的傳統政治勢力，拉美的故事似乎又將回到其左右政治對立的歷史輪迴之中，在地緣政治定位上再次原地踏步。