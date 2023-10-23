以色列哈馬斯加沙首次直接地面戰鬥　以軍遭伏擊　棄坦克撤退

據半島電視台和美嫻媒報道，當地時間10月22日，哈馬斯下屬武裝派別卡桑旅證實，該組織當天與以色列軍隊在加沙地帶發生衝突。



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以色列軍方稱，在當天對加沙地帶的一次突襲行動中，以軍遭到反坦克導彈襲擊，導致1人死亡、3人受傷。

卡桑旅發言人在社交媒體發布的一則聲明中稱，在當天的衝突中，該組織戰鬥人員向以色列軍隊發動伏擊，摧毀了以軍兩輛軍用推土機和一輛坦克，迫使以軍在沒有車輛的情況下撤退到以色列境內。

「落入埋伏的猶太復國主義部隊的士兵離開車輛，步行逃往圍欄以東。」聲明寫道。

以色列國防軍發言人同日在視像簡報中表示，當地時間22日，以軍對加沙地帶圍欄附近的基蘇菲姆地區展開突襲行動，並於當晚對哈馬斯目標進行了數十次空襲。

以軍發言人表示，在突襲行動中，以色列「國防軍士兵遭到槍擊」，還有一枚反坦克導彈擊中了一輛坦克和一輛工程車輛，造成一名士兵死亡、三名士兵受傷，其中一人中度受傷。

據以軍發言人所說，這次突襲是以色列對加沙地帶發動地面行動前準備工作的一部份，目的在於「拆除恐怖基礎設施，清除該地區的恐怖分子和武器，並尋找失蹤人員和屍體」。

美媒稱，如若卡桑旅所說為真，這似乎是自10月7日衝突以來，雙方在加沙地帶發生的首次地面小規模衝突之一，但這並非以色列國防軍第一次表示在加沙地帶開展了軍事行動。