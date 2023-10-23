以巴衝突｜開羅峰會不夠權威？　中國希望召開什麼樣的國際和會？

中國政府中東問題特使翟雋10月21日在埃及新行政首都出席巴勒斯坦問題開羅和平峰會。他在會上強調國際社會應當秉持客觀公正，拿出實際舉措。聯合國應當儘快推動召開更加權威、更有影響、更大範圍的國際和會，凝聚國際促和共識，推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決。

本次會議是以巴衝突以來埃及主導的和平峰會，參與國家達31個，出席會議的除了除埃及總統和約旦國王外，還包括阿聯酋、巴林、科威特、南非、伊拉克、意大利、西班牙、希臘、塞浦路斯等國的領導人以及土耳其、英國、德國、法國、挪威、日本的外長。俄羅斯一位副外長使也出席了會議。

中國特使呼籲召開更加權威、更有影響、更大範圍的國際和會，是否意味着中國認為此次會議不夠權威不夠有影響力？中國希望召開的國際和會是什麼樣的會議？

以巴衝突：中國政府中東問題特使翟雋2023年10月21日在出席巴勒斯坦問題開羅和平峰會期間會見阿拉伯國家聯盟秘書長蓋特。（中國外交部圖片）

值得注意都是中國外長王毅近日同相關國家領導人通話時也頻繁提出了召開國際和會。

2023年10月12日，王毅應約同巴西總統首席特別顧問阿莫林通電話。王毅說，中方呼籲儘快召開更加權威、更有影響的國際和會，推動國際社會以「兩國方案」為基礎達成更廣泛共識，併為此制定時間表和路線圖。

10月13日，王毅同歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）在舉行中歐高級別戰略對話後共同會見記者。

王毅說，中國呼籲在聯合國主導下，儘快召開更加權威、更有影響、更大範圍的國際和會，凝聚國際促和共識，推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決。

10月14日，王毅應約同美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通電話。王毅強調中方呼籲儘快召開國際和會，推動達成廣泛共識。

以巴衝突：埃及開羅和平峰會2023年10月21日在開羅舉行，多國派員出席（Handout via REUTERS）

除了國際和會，王毅還頻繁提出解決兩國方案的時間表和路線圖以及國際社會行程有約束力的舉措。10月16日王毅在釣魚台國賓館會見俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）。王毅說，根本之策是儘快激活「兩國方案」，爭取更廣泛共識，推動形成恢復巴勒斯坦民族合法權利的時間表和路線圖。

10月13日，王毅在北京同博雷利舉行第十二輪中歐高級別戰略對話。關於以巴衝突，王毅還強調，有關各方都有責任推動局勢降温，就落實「兩國方案」形成國際共識和有約束力舉措，實現以巴和平共處。

王毅所說的時間表和路線圖指的是什麼，國際和會又是什麼？

另外一個值得注意的細節是，王毅頻繁提出了解決問題過程中的聯合國作用。10月15日，王毅應約同伊朗外長阿卜杜拉希揚通電話。王毅表示，聯合國特別是安理會要切實負起責任，發揮應有作用。10月16日，王毅同埃及外長舒克里通電話。王毅重申，當前形勢下，聯合國安理會應當為儘快停火止戰發揮應有作用。

以聯合國為依託是中國為深度參與以巴問題解決的路徑嗎？中國希望在這中間發揮何種角色？時間表、路線圖、有約束力舉措，這些是非常負責任的提法，但是在以巴問題上實現上述目標並非易事。