菲律賓就仁愛礁擦碰事件召見中國大使發照會

撰文：許懿安
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據阿爾托廣播系統-紀事廣播網廣播公司（ABS-CBN）報道，菲律賓外交部已就中國海警船對菲船隻採取「碰撞」的危險舉動向中國駐馬尼拉大使館官員發出照會，以示抗議。

菲律賓外交部發言人達薩（Teresita Daza）表示，中國駐菲律賓大使黃溪連被菲律賓外交部召見，但由於他不在馬尼拉，照會被轉交給其副手。

「阿雲金暗沙（Ayungin Reef，中國稱仁愛礁，又譯作「第二托馬斯淺灘」Second Thomas Shoal）是我們專屬經濟區和大陸架的一部份，菲律賓對其擁有主權權利和管轄權。作為大國，中國對促進該地區的和平穩定負有重大責任。” 達薩說。

根據中國外交部發言人的說法，10月22日，菲律賓2艘民用船和2艘海警船未經中國政府允許，擅自闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，且不顧中國海警船警告，執意衝闖仁愛礁潟湖，並以危險方式碰撞現場執法的中國海警船和正常作業的中國漁船。中國海警依據國內法和國際法對菲方船隻採取必要執法措施，維護中國的領土主權和海洋權益，現場操作專業、克制。

發言人強調，仁愛礁是中國南沙群島的一部分，是中國領土。菲律賓派軍艦在仁愛礁「坐灘」嚴重侵犯中國領土主權。菲方多次明確表示將拖走在該礁非法「坐灘」的軍艦，但24年過去了，菲方不但未拖走該軍艦，還企圖對其大規模維修加固，實現對仁愛礁的永久佔領。

「中方再次敦促菲方重視中方嚴正關切，信守承諾，停止在海上滋事挑釁，停止採取危險舉動，停止對中方無端攻擊抹黑，盡快拖走非法『坐灘』軍艦，避免破壞南海的和平與穩定，損害本地區國家的共同利益。」發言人說，中方將繼續按照國內法和國際法，採取必要措施，堅定維護中國的領土主權和海洋權益。

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