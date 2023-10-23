菲律賓再籲停止挑釁　稱中方阻南海任務可致「災難性後果」

菲律賓國家安全委員會（NSC）發言人馬來亞（Jonathan Malaya）今日（23日）在新聞發佈會表示，中國22日在南海存在主權爭議的水域對正在執行任務的菲律賓船隻進行「危險的阻攔」，導致其中一艘船受損，菲方對中方行為予以「最強烈譴責」。馬尼拉再次呼籲中國停止挑釁行動，並警告中國繼續試圖阻止菲方的補給任務，或會帶來災難性後果。



馬來亞指，事發當時受阻攔的菲方船隻正在為「馬德雷山」號登陸艦（Sierra Madre）提供補給，後者是停靠在爭議水域、南海仁愛礁（又稱「第二托馬斯淺灘」Second Thomas Shoal）上的一艘擱淺軍艦。他還指責中國加劇了南海的緊張局勢。

菲律賓海岸警衛隊發言人塔列拉（Jay Tarriela）稱昨日遭阻攔的船體「受損很深」，但沒有人受傷。菲方外交部稱已召見中方大使，提出外交抗議。

菲律賓ABS-CBN新聞網引述另一位發言人達薩（Teresita Daza）稱：「阿雲金淺灘（仁愛礁）是我們專屬經濟區和大陸架的一部分，菲律賓對其擁有主權權利和管轄權。作為大國，中國對促進該地區的和平穩定負有重大責任。」

菲律賓此前曾表示，計劃修補擱淺多年的「馬德雷山」號來作為延長仁愛礁主權的措施之一。中方發言人指責菲律賓派軍艦在仁愛礁「坐灘」、嚴重侵犯了中國領土主權，稱菲方此前雖多次表示將拖走軍艦，如今卻企圖對其大規模維修加固來佔領仁愛礁。

根據中國外交部發言人的說法，10月22日，菲律賓2艘民用船和2艘海警船未經中國政府允許，擅自闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，且不顧中國海警船警告，執意衝闖仁愛礁，並以危險方式碰撞現場執法的中國海警船和正常作業的中國漁船。而中國海警則依國內、國際法對菲方船隻進行執法，「現場操作專業、克制」。