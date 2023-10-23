中菲船隻仁愛礁碰撞　美國批評中國海警採取危險行動

中國海警船與菲律賓補給船，10月21日在有主權爭議的南海仁愛礁擦撞，是兩個多星期以來第二度對峙。美國國務院同日批評，中國海警船阻礙菲律賓向南海仁愛礁進行補給，相關行動危險和非法，強調美國會與盟友菲律賓同行。



美國國務院在聲明指出，中方船隻採取危險動作導致與菲方船隻相撞，是故意干擾菲方船隻行使公海航行自由，違反國際法。美方又指，仁愛礁是菲律賓專屬經濟區內和菲律賓大陸架上的地物。國際仲裁法庭在2016年7月明確指出，中國宣稱對仁愛礁海域擁有的權利，並不存在任何法律依據。

聲明指出，中方22日的不安全行動和8月5日以水炮攻擊菲方船隻，是中國在南海採取挑釁性措施的最新例子，反映中方無視區內其他國家在南海的合法活動。聲明重申，在南海任何地方的菲律賓武裝部隊、公共船隻和飛機若遭到武裝攻擊，適用於1951年簽署的《美菲共同防禦條約》第四條。

另外，加拿大和日本駐菲大使館，也表示對菲律賓的支持，對撞船事件表示關注。

中國外交部10月22日就中菲船隻碰撞回應，批評菲律賓船隻擅自闖入並駛向仁愛礁，中國海警船對菲方船隻採取必要執法措施，維護中國的領土主權和海洋權益。