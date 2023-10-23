地道瓦礫與伏擊　以色列進入加沙作戰面臨的三大難題

以色列將對加沙發動地面戰，盼一舉殲滅控制當地的哈馬斯。美國《華盛頓郵報》指出，以色列2005年撤出加沙後，在2008、2014年亦有派出地面部隊攻入加沙，兩次只為削弱哈馬斯。但這一次若為連根拔起，將會引起更激烈的反抗。



分析指出，哈馬斯突襲以色列前已籌畫多時，很可能也對以軍地面入侵做足準備。報道試圖構建以軍發動地面攻擊時，將會遭遇的景況。

瓦礫堆的戰場

以色列遇襲後密集轟炸加沙，當地的建築與街道已變為瓦礫堆。但瓦礫堆伴隨斷垣殘壁與各種障礙，也是哈馬斯武裝分子的最佳掩體，甚至能成為誘使以軍進入雷區的陷阱。

進入加沙的以色列部隊應會採取步兵與裝甲車協同的方式推進。哈馬斯則可將作戰人員部署於鋼筋混凝土等建築物裏，並挾持平民或人質。

圖為10月23日，加沙被以軍空襲後的頹垣敗瓦，仍會成為以軍推進的作力。（Reuters）

四面八方的伏擊

巷戰與在平原戰不同，以軍遭遇的攻擊來自四面八方，哈馬斯可利用無人機監控或精確攻擊，也能在屋頂安排狙擊手。

裝甲車雖能為步兵提供良好掩護與火力支援，但因迴旋空間有限，很易遭反裝甲車武器攻擊，許多目標最終可能只能靠以軍步兵近戰才能達成，以軍或需挨家挨戶、逐層清理建築物。

地道戰削弱科技優勢

地道是哈馬斯的基礎設施主要構成，也能在與以軍接戰時發揮作用。哈馬斯2021年聲稱在加沙地面下建造約480公里的地道，許多地道都有照明、儲藏室、補給品和武器，足夠供應哈馬斯在地下隱藏數天甚至數週。

軍事戰略與歷史學者特瓦克（Edward Luttwak）指出，有些地道裏有相對精密的火箭、引擎等生產線，或是炸藥儲藏室及彈頭的製造空間，一些則是指揮部，哈馬斯的高層則居住在深處。因地道難以被空襲摧毀，清理地道將成為以軍危險的任務。

蘭德公司（RAND）高階顧問兼反恐專家詹金斯（Brian Michael Jenkins）表示，地道戰與城鎮戰注定艱難，現代軍隊擁有的許多優勢都會被這些環境削弱。

平民傷亡難以估計

以色列士兵柏恩斯坦（Ariel Bernstein）回憶2014年赴加沙作戰時表示，出擊前長官都會告訴他們「只會看到恐怖分子」，但情況顯然不是。他指出上級會告訴士兵別被軍紀束縛，要他們放手去打。

柏恩斯坦今天在意大利波隆那大學（University of Bologna）就讀，並在一個由以軍退伍人員組成的團體「打破沉默」（Breaking the Silence）擔任研究員，團體記錄以軍諸多侵害人權事件。

華盛頓近東政策研究所（Washington Institute for Near East Policy）高級研究員歐馬爾（Ghaith al-Omari）指出，地面作戰對加沙平民的嚴重衝擊不可免，「城市稠密注定以軍會遇到激烈抵抗，從而大舉動武」哈馬斯把軍備儲放於民用與人道設施的做法也會加劇平民傷亡風險。