以媒：以色列組建特別行動小組　打擊哈馬斯精英部隊

據《以色列時報》10月22日報道，以色列國家安全總局（又稱辛貝特，Shin Bet）與情報和特勤局（又稱摩薩德，Mossad）已組建一個特別行動小組，專門負責追蹤和打擊哈馬斯精銳部隊「努赫巴」（Nukhba，暫譯）成員，以報復該部隊7日對以色列控制區發起的襲擊。



本文獲《觀察者網》授權轉載，撰文：陳思佳



報道稱，特別行動小組被命名為Nili，這是一個希伯來短語的縮寫，意為「以色列的大能者必不致說謊」。這個名稱來源於20世紀初期的一個猶太間諜網絡，它曾在第一次世界大戰期間協助英國在巴勒斯坦地區對抗奧圖曼帝國。

以色列《耶路撒冷郵報》稱，Nili包括外勤人員和情報人員，將獨立於以色列其他指揮和控制單位運作，專門負責追蹤和殺死哈馬斯「努赫巴」部隊成員。

「努赫巴」部隊是哈馬斯下屬武裝派別卡桑旅（Ezzedine al-Qassam Brigades）的重要戰鬥單位，其名稱在阿拉伯語中的含義是「精英」。以色列國防軍稱，「努赫巴」成員由哈馬斯領導層挑選組成，負責實施伏擊、突襲、狙擊、滲透等任務，還會使用反坦克導彈和火箭彈等武器發起襲擊。

以巴戰爭：圖為10月23日，加沙北部一處遭以色列空襲的建築物殘骸。（Reuters）

以色列國防軍聲稱，至少有兩名「努赫巴」指揮官已在以軍空襲中死亡，另有10名成員在上週被打死。

目前以色列軍隊正在加沙地帶邊境集結，準備對加沙發起地面進攻。以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）20日在特拉維夫舉行的以色列國會外交和國防委員會會議上宣稱，以軍的目標是「徹底消滅」哈馬斯，並在加沙地帶建立一個新的「安全政權」。

加蘭特還放出狠話稱，哈馬斯成員「有兩種選擇，要麼戰死，要麼無條件投降」。

《以色列時報》稱，以軍已將哈馬斯軍事領袖穆罕默德．戴夫（Mohammed Deif）和政治領袖葉海亞．辛瓦爾（Yahya Sinwar）列為首要打擊目標。有加沙境外的消息人士說，戴夫和辛瓦爾正在加沙的一處地道網絡中活動，這些地道被用於抵抗以色列的大規模轟炸。

對於以色列發出的威脅，哈馬斯發言人回應稱，該組織不會害怕。