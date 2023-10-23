美國官員：出口管制終將阻遏中國發展本土半導體產業

美國一名負責執行出口管制的高級官員稱，以美國為首、限制中國公司獲得先進晶片製造設備的措施，最終將阻遏中國發展本土半導體產業。



據彭博社報道，負責工業與安全局的美國商務部副部長埃斯特韋斯（Alan Estevez）星期六（10月21日）在日本東京參加「富士山對話」期間作出上述表述。該對話會是美日商界和政界領袖之間的年度交流會。

中國科技巨頭華為取得七納米晶片突破後，在華盛頓引發關於美國阻遏中國技術進步的行動是否有效的爭論。埃斯特韋斯認為，出口管制最終將削弱中國生產半導體的能力。

他說，出口管制也與生產半導體的組件有關，「那些機器遲早會出問題」，這將阻遏中國本土晶片產業取得進展。

圖為2023年2月17日路透社發布的設計圖片。（Reuters）

不過，埃斯特韋斯沒有表明美國是否會進一步制裁華為和中芯國際，但他表示，華盛頓確實擔心中國可能把先進的7納米技術用於軍事應用。

拜登政府本週推出新的出口管制措施，讓中國更難獲得能夠訓練人工智能算法的先進半導體和晶片製造設備。美國也與荷蘭合作，禁止荷蘭半導體設備製造商阿斯麥（ASML）從9月起未經許可向中國交付深紫外光刻機。

美國目前尚未阻止中國公司利用海外雲計算服務來訓練其人工智能模型。埃斯特韋斯說，在這一領域，他所在的機構仍有工作要做。

本文獲《聯合早報》授權轉載

