以色列報復哈馬斯進入第2週　拜登或訪以：必須消滅哈馬斯｜最新

「贖罪日戰爭」50周年的翌日（10月7日），巴勒斯坦組織「哈馬斯」（Hamas）無預警大舉滲透突襲以色列，射數千枚火箭彈空襲以南，武裝份子同時潛入多個城鎮，展開屠殺與綁架軍民的行動。以色列內閣8日正式通過向哈馬斯宣戰。

以軍在短時間內完全反應過來，進行報復式反擊，迅速重掌加沙周邊社區、恢復對加沙邊境的控制權。以軍此後繼續空襲擊加沙，以及派兵進入加沙進行搜捕。

背後有美國撐腰的以色列，宣布將大對加沙的地面攻勢，揚言要殲滅哈馬斯。美國總統拜登接受美媒訪問時也說，相信哈馬斯會依規行事，以及哈馬斯必須被完全消滅。

這一輪攻擊中巴勒斯坦人死亡人數達2,215人，其中包括724名兒童。加沙衛生部稱死者還包括458女性。

以下香港01彙整有關這一輪以巴戰爭的最新資訊：

0822 聯合國駐黎巴嫩維和部隊：一枚火箭彈落入總部

聯合國駐黎巴嫩維和部隊的聲明稱，在黎巴嫩真主黨與以色列交火期間，一枚火箭彈落入位於黎巴嫩南部納古拉市的聯合國維和部隊總部，無人受傷。

0800 拜登本週或訪以色列

有消息指美國正和以色列討論，總統拜登（Joe Biden）本週訪問以色列的可能性。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的助手透露，內塔尼亞胡已邀請拜登到訪，顯示美國對以色列的支持。

《以色列時報》（The Times of Israel）報道，獲得內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的助手透露，內塔尼亞胡辦公室正和白宮研究訪問細節。如果拜登確定到訪，將是新一輪以巴衝突爆發以來，首位訪問以色列的外國元首。

美國Axios新聞網也稱，兩名以色列官員證實，以色列正和美國討論拜登本週晚些時候到訪的可能性。報道指出，拜登此行除向以色列展示支持，也是向伊朗和黎巴嫩真主黨（Hezbollah）發出不要加入戰鬥的信息。

以色列總理辦公室拒絕發表評論。美國國家安全委員會發言人沃森（Adrienne Watson）則向Axios表示：「沒有新的行程要公布。」