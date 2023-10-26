特朗普再違禁言令遭罰款　法官警告不要再犯

美國前總統特朗普（ Donald Trump）在紐約的財產欺詐案中，再度違反禁言令被法官罰款，繼上次罰款5,000 美元後，今次加大至10,000 美元。曼哈頓最高法院法官恩戈龍（Arthur Engoron）警告，特朗普不要再違規，「否則情況會更糟。」



特朗普10月25日續到法院應訊，休息時向記者表示，主審法官恩戈龍非常有黨派傾向，他旁邊坐着的人「甚至可能比他更有黨派色彩」。其言論被恩戈龍獲悉，直指特朗普「公然」違反禁言令。

恩戈龍認為，特朗普所指是他及其身旁職員。特朗普的律師哈巴（Alina Habba） 向恩戈龍表示，當特朗普的前律師科恩（Michael Cohen）作證時，她看到該名職員似乎在翻白眼，她認為對方表現「完全不適當」。

雖然特朗普及另一名律師嘗試辯稱，所指的人是恩戈龍及證人科恩，並非法院職員，但恩戈龍拒絕接受，向特朗普處以罰款10,000 美元。

特朗普早前在社交媒體發布一張照片，為法院職員與民主黨民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）的合照。特朗普指對方為舒默的「女朋友」，而舒默稱根本不認識對方。法官恩戈龍10月3日對特朗普下發禁言令，禁止攻擊法院人員。特朗普承諾會撤回帖子，但超過兩週仍未執行。

本月20日，特朗普被恩戈龍罰款5,000 美元，並警告再犯可能會帶來「更嚴厲」的處罰，包括入獄。