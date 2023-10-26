首議案支持以色列的美國會眾議長約翰遜是何方神聖？｜新聞背後

美國路易斯安那州共和黨眾議員約翰遜（Mike Johnson）25日成功當選眾議長後，眾議院隨即以412票贊成、10 票反對、6票棄權通過首項決議，支持盟國以色列及抵抗巴勒斯坦武裝組織哈馬斯。在經歷了3周擾攘，先後3位候選人的提名失敗後，約翰遜總算正式結束眾議院長的領導真空及所引致的停擺局面。然而，許多人如今更想知道的或許是，誰是約翰遜？



資歷最淺議長、社會保守派

身為目前共和黨在國會的一號人物，現年51歲的約翰遜被認為是數十年來資歷最淺的眾議院議長，缺乏領導經驗。他是一位保守派人士，反對同性婚姻、墮胎權及對烏克蘭援助，且曾帶領126名共和黨眾議員向最高法院提出上訴；他最著名的事蹟可能是為前總統特朗普試圖推翻2020年大選結果的行為辯護。作為特朗普支持者，他此次競選議長亦獲得這位前總統的支持。

約翰遜出生於路易斯安那州第三大城市什里夫波特（Shreveport），他是家中長子，還有三名弟妹，其父親是一名消防員，因公嚴重燒傷致殘。他於2015年才進入州議會，第二年首次當選國會議員。此前，約翰遜是一名律師，主理宗教自由相關案件，曾在2004年成功維護路易斯安那州的一項同性婚姻禁令，擔任議員期間更提出法案禁止學校宣傳或討論性別認同。

他曾這樣介紹自己：「我是一名基督徒、一名丈夫、一名父親、一名終身保守主義者、一名憲法律師和一名小企業主。」

此外，約翰遜曾擔任立場保守的共和黨研究委員會（Republican Study Committee，RSC）主席，並當選為會議副主席，但除此之外沒有任何領導經驗，這是他與民主黨控制的參議院和白宮談判時的潛在障礙。

經過三周的停擺後，約翰遜領導的眾議院將面臨一系列重要的決議。(Reuters)

約翰遜：支持「有條件」援烏

約翰遜在接受議長職務時表示：「我將在稍後提交第一項議案，支持我們親愛的朋友以色列，我們早該這樣做了。」該法案不具約束力，只重申美國對以色列的承諾，呼籲哈馬斯立即停止襲擊並釋放每一名人質。

經過三周的停擺後，約翰遜領導的眾議院將面臨一系列重要的決議。拜登上周要求國會通過一項1,060億美元（約8,291億港元）撥款計劃，其中包括數十億美元對烏克蘭、台灣和美國邊境安全的援助款，以及143億（約1,120億港元）對以色列的援助。但在約翰遜的領導下，該計劃很可能被駁回。

周三，他對記者表示自己支持「有條件的」援助烏克蘭。此外，國會還需要在11月17日最後期限前，通過對聯邦政府機構運作資金的法案，避免政府停擺。