共和黨約翰遜當選議長　結束美國眾議院3週權力真空

美國眾議院10月25日再次就議長選舉投票，獲共和黨提名的約翰遜（Mike Johnson）當選，以220票對209票當選議長一職，結束眾議院長達3週的權力真空。自麥卡錫（Kevin McCarthy）於10月3日被罷免議長職務以來，眾議院運作停擺，無法審批法案應對中東和烏克蘭的戰爭，也無法處理聯邦政府的預算案。



2023年10月25日，眾議員約翰遜（Mike Johnson ）當選議長，獲麥卡錫（Kevin McCarthy）等共和黨同僚鼓掌祝賀。（Reuters）

代表路易斯安那州的約翰遜，前一日獲共和黨通過提名。民主黨方面，則繼續由黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）代表出戰。外界關切共和黨內訌會否再度上演。

眾議院25日全體投票，點票過程中，美國媒體一路關注共和黨內是否有人跑票。由於共和黨在眾議院僅以221席輕微領先，只要少數人跑票，約翰遜或無法達到217票的當選門檻。但過程中，並未有人倒戈。

據指出，對上一位於首輪投票就當選的眾議院議長，為2017年的共和黨人瑞安（Paul Ryan）。

2023年10月24日，美國眾議員約翰遜（Mike Johnson）獲得共和黨提名參選議長後，共同會見記者以示團結。（Reuters）

2016年當選眾議員 數十年來經驗最弱議長

約翰遜於2016年首次當選眾議員，身兼眾議院共和黨團副主席，被視為數十年來經驗最薄弱的眾議院議長，他本身是一名律師。他被視為前總統特朗普（Donald Trump）的支持者，他最出名的事蹟是在 2020年總統大選後，帶領126名眾議院共和黨人向最高法院上訴，要求推翻特朗普輸掉州份的選舉結果，但未有成功。

約翰遜一直推動各種保守政策，包括學校祈禱、禁止青少年進行跨性別手術和荷爾蒙治療、禁止在飛機上佩戴口罩，並要求收緊移民和墮胎限制。

自麥卡錫（Kevin McCarthy）於10月3日被罷免議長職務以來，共和黨內訌持續。先後提名了3名議長候選人，包括：斯卡利斯（Steve Scalise）、喬丹（Jim Jordan）和埃默（Tom Emmer），但都未能達到當選所需的217票。

2023年10月25日，約翰遜（Mike Johnson ）當選議長後，與黨友斯卡利斯（Steve Scalise）擁抱。（Reuters）

急面處理聯邦預算法案、支援以色列及烏克蘭問題

約翰遜近日致函同僚，矢言要推進預算法案，確保臨時開支法案11月17日到期時，聯邦政府不會停擺。

他還必須回應總統拜登（Joe Biden）提出1,060 億美元撥款請求，以援助以色列、烏克蘭和邊境安全。雖然共和黨人廣泛支持為以色列及加強保護邊境撥款，但他們在進一步支持烏克蘭問題上存在分歧。