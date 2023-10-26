澳洲查獲中國犯罪組織涉嫌利用外匯公司洗錢

在對一個中國組織犯罪集團涉嫌洗錢長達14個月的調查後，澳洲警方近日收網，並拘捕7人，以及扣押價值超過5000萬澳元（約2.5億港元）的財產和豪車。



根據彭博社，澳洲聯邦警察指控犯罪集團「長河」（Long River）秘密經營長江換匯（Changjiang Currency Exchange），並在3年內利用長江換匯洗錢近2.29億澳元（約11.3億港元）的犯罪所得。該集團在澳洲每個州都有據點，共有12間店面。

澳洲聯邦警察說，這項名為「阿瓦魯斯-夜狼行動」（Operation Avarus-Nightwolf）的調查，是澳洲史上最複雜的調查之一。

警方稱，長江換匯在過去3個財政年度轉移超過100億澳元（約492億港元），其中大部份是合法的，但其中一些涉嫌犯罪所得，包括網絡詐騙、販運非法商品和暴力犯罪。

根據警方，犯罪集團成員能從中獲取大量非法財富。

澳洲聯邦警察東部分局助理局長達梅托（Stephen Dametto）說，這些犯罪集團成員過着奢侈的生活，在澳洲最奢華的餐廳用餐，飲用價值數萬澳元的葡萄酒和清酒，乘坐私人飛機旅行，駕駛以40萬澳元（約197萬港元）購買的豪車，住在豪宅，其中一套價值超過1000萬澳元（約4,921萬港元）。

本文獲《聯合早報》授權轉載

