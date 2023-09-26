投資騙局｜馬來西亞網絡詐騙爆發　今年已拘1.5萬人

馬來西亞警方今年接獲的商業詐騙投報中，有一半以上是網絡詐騙，這一趨勢令人擔憂。

馬國全國副總警長阿育漢周一（25日）出席商業罪案調查部的會議時坦言，人工智能的發展讓不法之徒的詐騙手法越來越高明，也給警方的偵查工作帶來巨大挑戰。

阿育漢也透露，商業罪案調查部在今年1月至8月共展開了1萬4046次行動，逮捕了1萬5786人，其中9898人已被提控。過去八個月，警方也進行了8863次有關網絡詐騙的宣導活動，以提高民眾在網絡安全方面的意識。

馬國證監會主席阿旺阿迪今年5月下旬指出，投資詐騙已到了令人擔憂的地步。過去兩年，證監會接獲的網絡詐騙投訴顯著增加，從2020年的548起增至2022年的1124起，損失金額超過千萬令吉。2022年證監會接獲的投訴當中，六成涉及電信網絡詐騙。

他說：「今年第一季，投資者警惕名單上又新增84家公司，被封鎖的網站和社媒賬號也分別增加61個和80個。」

阿旺阿迪指出，詐騙分子常用的手法是通過手機通信應用WhatsApp和Telegram，宣傳虛假投資計劃。他們最常用的伎倆是承諾在短時間內可獲得高投資報酬，並稱機會有限，稍縱即逝，誘使受害者把錢匯入不知名的個人銀行戶頭。

他說，高回報的承諾往往讓人輕易上當，即便是擁有高學歷或豐富社會經驗的人，也可能成為受害者，有人甚至被騙光退休儲蓄。他因此提醒公眾提高警惕，別輕信短期內可獲得高回報的投資承諾。

詐騙分子宣稱幾個月就可獲得20%回報，而且一開始還真的給你，但接下來就是騙局了。這點令人擔憂，所以在投資前，我們應先查詢相關的投資公司或個人，是否已向國家監管機構如證監會註冊，以確保是獲得認證的公司，以免被騙。

阿旺阿迪指出，其他網絡詐騙手法還包括高薪工作機會、傳銷、「愛情包裹」等騙局。「經濟不好，生活壓力和財務狀況愈發緊迫，使得人們更容易墮入這些以各種虛假承諾為誘餌的騙局。」

根據馬國通訊及數碼部今年1月的統計數據，去年馬國網絡詐騙案導致的損失近6億令吉（近10億港元）。