JPEX｜美國幣圈連環爆亂象　Crypto騙局叢生根源何在？

加密貨幣平台JPEX於9月13日被本港證監會點名警告後，陸續爆出提款困難、轉移資產等消息，目前JPEX遭轉介警方調查，多位有份涉事人等、協助推廣的KOL被捕，拘捕行動至今持續。



自從去年FTX事件後，更多加密貨幣投資市場問題暴露人前。單是美國，據美國證券交易委員會（SEC），單單今年已有23個加密貨幣實體因無牌受控，有創辦人被揭欺詐、擅用投資者資金購入奢侈品，問題源源不絕......



今年3月，SEC宣布起訴9人非法出售加密貨幣，包括區塊鏈TRON創始人孫宇晨（Justin Sun）。他被控通過操縱兩種加密貨幣的交易活動，偽造出交易活躍的假象，又支付高額報酬給荷里活明星Jake Paul、Lindsay Lohan、美國饒舌歌手Soulja boy等來宣傳代幣，招募更多人加入Tron的Telegram和Discord頻道等。

SEC主席根斯勒（Gary Gensler）表示這宗案件再次表明，當加密資產證券在沒有適當披露的情況下被發售和銷售時，投資者將面臨高風險。他說：「TRON及其支持者被指控的行為，是誤導和傷害投資者的傳統技倆。」他重申，不論這些人如何包裝，都是聯邦證券法旨在防範的行為。

乍看之下，TRON事件與JPEX情況有點雷同；而孫宇晨的背景與捲入JPEX案的林作亦頗為相似，現年32歲的他畢業於北大，屬中國內地早期區塊鏈創業者之一。他曾獲中國央視旗下的CNTV頒為「中國互聯網年度新銳人物」，亦擔任過前格林納達駐世界貿易組織特命全權大使，經常就世界議題發表「高見偉論」，有「孫哥」、「孫割」等稱號。不過，TRON由創辦之初就飽受各方指控，如白皮書內容被指責為剽竊、區塊鏈多處代碼被發現是從其他項目複製而來等。

孫宇晨其後在Twitter回應SEC的訴訟，認為其缺乏證據，「只是對區塊鏈和加密領域知名參與者採取的最新行動」，又表示繼續建設去中心化金融體系。然而，身兼火必全球顧問委員會成員的他8月底再度捲入另一宗幣圈風波，旗下火必（Huobi）交易所至少3名涉及人力、研發與財務的高管證實被中國警方帶走調查；而他曾於2月在Twitter宣布，火必正在申領香港的交易牌照，惟從近日證監會公布的申請者名單中卻未見其影踪。

美國證券交易委員會根斯勒重申，不論這些人如何包裝，都是聯邦證券法旨在防範的行為。(Getty)

詐騙金錢用作購買鑽石、跑車

撇除TRON外，美國證券交易委員會7月指控另一加密貨幣企業Hex創辦人Richard Heart非法集資超過10億美元（約78億港元），三次加密貨幣發行均未有註冊。除Hex外，Heart還擁有加密貨幣交易所PulseX、區塊鏈項目Pulse Chain，而Heart從中詐騙投資者得來的錢中，有1,210萬美元（約9,466萬港元）被用來購買了世界最大黑鑽「謎」(The Enigma) 、法拉利跑車等各種奢侈品。

SEC向布魯克林聯邦法院提交的一份訴狀中稱，Heart在YouTube和其他網站上兜售他的Hex代幣、PulseX資產交易平台和PulseChain資產網絡，將其產品、平台形容成「人類史上增值最高資產」、通往「宏大財富」的途徑等。

其餘的各種騙局還包括有，加密貨幣的「殺豬盤」及釣魚程式等，據美國聯邦調查局（FBI）稱，前者是當地近年發展最快的詐騙行為之一，騙徒經常扮作熟人發送短訊或網上資訊，從而騙走受害人大量款項，涉及約 1.12 億美元的加密貨幣。

全球加密貨幣行業近期出現不少亂象。(Getty)

證券牌？MSB？ 陷入牌照之爭的加密企業

在美國，許多被SEC指控「未註冊」的幣圈企業，事實上擁有美國金融犯罪執法局（FinCEN）發出的MSB金融許可證。與金錢服務相關的業務都需要該許可才能合法運營，包括國際匯款、外匯兌換、各類貨幣交易/轉移等等。順帶一提，JPEX自稱持有的牌照，亦包括在美國科羅拉多州取得的MSB牌。

持MSB牌照的加密貨幣企業受到FinCEN監管、確保遵守美國的《銀行保密法 》（Bank Secrecy Act，BSA）防止洗錢和恐怖主義融資，然而，該牌照存在灰色地帶，許多監管要求並不適用於數碼資產。牌照的申請門檻也十分低，在個別州份保證金只有數千美金。儘管許多加密貨幣企業註冊了MSB就號稱「持牌」，卻仍然可以在監管的灰色地帶運作。

去年FTX崩盤後，美國國會便一直在尋求修訂BSA中的漏洞，包括將數碼資產錢包提供商、礦工、驗證商等也納入貨幣服務企業範疇，要求貨幣服務企業核實客戶和交易對象的身份、保存記錄並提交與非託管錢包或不符合BSA的轄區內的錢包相關聯的報告等。

另外，加密貨幣交易所則需獲得資金轉移執照（Money Transfer License）才可在各州合法運營。目前，國會正在討論通過FinCEN以及美國商品期貨交易委員會（Commodity Futures Trading Commission，CFTC）進行監管，CFTC主要負責監管加密貨幣期貨，可就市場中存在的欺詐或操縱行為採取執法行動，但卻沒有SEC的監管那麼嚴苛，因此也是幣圈遊說國會的目標。

如1920年代前亂象？

早於6月，在SEC接連起訴加密貨幣交易所龍頭幣安及Coinbase後，根斯勒就指出，當前的加密貨幣熱潮，令其聯想起上世紀20年代聯邦證券法頒布前的情況，他炮轟業界多有詐欺及騙子。他批評，現時加密貨幣行業普遍存在經過精密計算的經營手法，明知道有關活動屬於必須註冊仍不作理會，暗指業界的做法藐視監管法例。

根斯勒坦言，目前加密貨幣熱潮充斥騙子、詐騙策劃者、吹捧者、龐氏騙案策劃者。(Getty)

根斯勒又指，目前加密貨幣熱潮充斥騙子、吹捧者、「龐氏騙局」等，最終導致一般民眾淪為破產法庭常客，重申不應允許加密貨幣破壞大眾對資本市場信任，不該讓加密市場傷害投資者。他重申，大部分的加密貨幣活動屬於投資合約性質，是證券產品的一種權式，應受SEC監管，因此加密貨幣交易平台也要被納入受監管類別。

美國監管機構受到近期的動盪衝擊，加大了對該行業的監管力度。美國大學法學教授艾倫（Hilary Allen）認為，加密貨幣本質上容易受到繁榮與繁榮週期以及內部人員操縱的影響，故認為加密貨幣應該被禁止，「如果我們把這些執法行動與公眾信任度的下降、風險投資興趣的減弱結合起來，那麼行業也許就沒有未來了。」

對於幣圈近年的種種亂象，有意見認為加密貨幣是一項話題性投資，自面世以來就受到廣泛關注和討論，當中不乏一些金融專家和KOL，難免吸引不少投資者的興趣。然而，加密貨幣終究是新興虛擬產品，許多人卻不太了解加密貨幣的性質、風險、運作及交易方法，容易受到不法份子的利用和誤導，蒙受投資損失。