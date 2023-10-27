李強分晤伊朗副總統及蒙古國總理　強調加深互利合作

上海合作組織（SCO，簡稱上合組織）成員國政府首腦（總理）理事會第二十二次會議在吉爾吉斯首都比什凱克（Bishkek）舉行期間，中國務院總理李強10月26日分別與伊朗第一副總統穆赫貝爾（Mohammad Mokhber）以及蒙古國總理（Oyun-Erdene Luvsannamsrai）會談。



李強表示，中伊建交50多年來，兩國關係經受國際風雲變幻考驗，始終穩定向前發展。 今年，國家主席習近平同總統萊希（Ebrahim Raisi）兩度會晤，達成一系列重要共識。 中方願同伊方一道，將兩國元首重要共識落實處，不斷豐富中伊全面戰略夥伴關係內涵，更好造福兩國人民。

冀中伊加強在聯合國等多邊機制協調

李強指出，中方將一如既往堅定支持伊方維護國家主權、領土完整和民族尊嚴，堅決反對任何外部勢力干涉伊朗內政。 雙方要落實兩國全面合作計劃，推動共建「一帶一路」，加強各領域互利合作以及教育、文旅、智庫等人文交流，推動中伊合作不斷取得新成果。中方願同伊方加強在聯合國、上合組織、金磚等多邊機制的溝通協調，實踐真正的多邊主義，維護發展中國家共同利益。

穆赫貝爾表示，中國是伊朗的全面戰略夥伴，兩國友誼源遠流長。 伊方感謝中方為伊朗經濟社會發展提供的幫助，堅定致力於深化伊中關係，願同中方共建「一帶一路」，加強互聯互通和各領域互利合作，在多邊框架內深化相互協作，推動伊中關係不斷深入發展。

堅定支持中蒙彼此維護主權及領土完整

另外，李強向蒙古國總理奧雲額爾登表示，中方願同蒙方落實兩國元首共識，始終做可以信賴和倚重的好鄰居、好兄弟，中蒙友好與合作一直是雙邊關係主基調。

中方願同蒙方堅定支持彼此維護主權、獨立和領土完整，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互理解和支持。李強又表示，雙方要繼續深化互利合作，鞏固好存量，謀劃好增量，加強口岸互聯互通、經貿、綠色發展等領域合作，更好實現共贏。