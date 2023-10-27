王毅晤布林肯　強調中美需要深入全面對話

中共中央政治局委員、外交部長王毅10月26日訪美，在位於華盛頓的國務院會見美國務卿布林肯。兩人進行會談前，通過翻譯發表簡短講話。



王毅說，中美兩國存在分歧，也存在共同利益，兩國需要進行「深入」、「全面」的對話，以減少誤解並穩定雙邊關係。

他稱希望中美關係，在經歷動盪之後能夠更加穩定。

王毅說，這次應邀訪美是對布林肯國務卿6月訪華的回訪。中美兩個大國有分歧，有矛盾，同時兩國也有重要共同利益，有需要共同應對的挑戰。為此，中美需要對話，不僅應恢復對話，還要深入對話，全面對話，通過對話增進相互了解，減少誤解誤判，不斷尋求擴大共識，開展互利合作。推動兩國關係止跌企穩，儘快回到健康、穩定、可持續發展軌道。

王毅表示，中美關係中總會出現一些雜音，中方對此淡然處之。因為我們認為，判斷是非的標準不是看誰胳膊粗、誰嗓門大，而是要看是否遵循了中美三個聯合公報的規定，是否符合國際法和國際關係基本準則，是否順應了時代發展進步的潮流。我們相信，事實會證明一切，歷史會給出公正的評價。

王毅此次訪美，是6月以來美國務卿布林肯、財長耶倫、總統氣候問題特使克里、商務部長雷蒙多、參議院多數黨領袖舒默、加州州長紐瑟姆先後訪華後，中國高層官員首次專程訪美。

中美關係：2023年9月16至17日，王毅與沙利文（Jake Sullivan）舉行多輪會晤。（中國外交部）

美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）在26日的例行記者會上說，美方官員將與王毅討論美國對南中國海問題的關切，以及恢復美中軍事交流的努力。

柯比說，以巴衝突也會列入雙方會議議程。

王毅美國時間27日會與白宮國家安全顧問沙利文會面。另外，雖然目前未有宣布，但一般相信美國總統拜登將與王毅會面，因為布林肯6月訪問北京時，獲中國國家主席習近平接見。