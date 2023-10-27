美軍一週被襲19次不忍了　空襲敘利亞2個伊朗革命衛隊設施

央視引述黎巴嫩媒體報道，作為對美軍當地時間10月27日凌晨空襲敘利亞東部的反擊，美軍空襲幾個小時後，多枚火箭彈射向位於敘利亞代爾祖爾省東北部歐麥爾油田的美國非法軍事基地。目前這一消息還未得到進一步證實。

央視引述巴勒斯坦媒體報道， 10月27日淩晨，以軍空襲了加沙地帶北部的沙提難民營，中部的布賴傑難民營和南部的汗尤尼斯等地，並使用海軍艦艇炮擊汗尤尼斯的海岸綫。

此外，以方還在約旦河西岸拉姆安拉、傑寧、納布盧斯、希伯倫等地展開搜捕行動。

哈馬斯則繼續向以色列發射火箭彈回擊。以色列國防軍當地時間27日淩晨報告稱，以色列南部一處定居點拉響防空警報。

以巴衝突：2023年10月26日，以軍轟炸加沙走廊南部汗尤尼斯一處房屋後，巴人在惶恐中四散奔逃。（Reuters）

以色列軍方稱，在進行地面襲擊後，以色列國防軍部隊已經離開加沙地帶，沒有軍人受傷。

《耶路撒冷郵報》此前報道稱，以色列軍方10月26日晚對加沙地帶又進行了一次地面襲擊。

以色列國防軍在Telegram中表示：「過去24小時，以色列國防軍地面部隊在戰鬥機和無人機的配合下，對加沙地帶中部進行了突襲。行動結束後，部隊離開了該地區。目前沒有以色列國防軍人員受傷的消息。」

以色列軍方聲明稱，行動期間，以色列國防軍飛機和火炮襲擊了坦克導彈發射場、軍事指揮中心、控制站以及哈馬斯戰鬥人員。