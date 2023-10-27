翟雋訪沙特阿拉伯　稱停火止戰才能創造必要條件政治解決以巴衝突

中國政府中東問題特使翟雋10月26日訪問沙特阿拉伯，會見沙特外交副大臣胡萊吉（Waleed Elkhereiji）。翟雋稱，關於以巴衝突，中方認為唯有盡快停火止戰，推動局勢降溫，才能給政治解決創造必要條件。



雙方就中沙關係和當前以巴局勢交換意見。翟雋表示，當前以巴局勢嚴峻，中方對衝突造成大量平民傷亡、人道形勢惡化感到痛心，在「兩國方案」基礎上重啟以巴和談，是打破以巴衝突惡性循環的唯一現實出路。他說中方願同沙方保持溝通協調，凝聚促和努力，推動巴勒斯坦問題早日得到全面公正解決。

他指沙特是中東地區重要國家，中方始終將沙特置於中國中東外交優先位置。中方願同沙方一道落實好兩國領導人重要共識，不斷提升中沙全面戰略夥伴關係水平。

胡萊吉說，在沙中兩國領導人引領下，沙中全面戰略夥伴關係發展趨勢強勁，沙方願同中方密切各層級往來，提升各領域合作水平。他指沙方對以巴局勢深表擔憂，反對一切針對平民的襲擊，呼籲衝突當事方盡快停火，遵守國際人道法，使更多人道救援物資盡快進入加沙。沙方讚賞中方長期以來在巴勒斯坦問題上秉持的公正立場，願同中方共同努力，推動地區早日實現和平穩定。

翟雋訪沙特期間接受《中東報》（Asharq Al-Awsat）採訪，就當前以巴局勢闡述中方立場，並介紹中方促和努力。