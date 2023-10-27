以色列二度地攻加沙　稱一天打擊250目標　哈馬斯：先停火再放人

以軍稱一天之內打擊了250個哈馬斯目標。以軍稱26日較早時，對加沙進行地面襲擊後，以色列國防軍部隊已離開加沙地帶，沒軍事人員受傷。以色列特拉維夫（Tel Aviv）一棟建築物27日被火箭彈擊中，最少3人受傷，哈馬斯認責。



俄羅斯《生意人報》10月27日引述訪問俄羅斯的巴勒斯坦極端組織哈馬斯代表團成員的話稱，在停火協議達成前，組織不會釋放10月7日襲擊以色列期間扣押的224名人質。

該報引述哈馬斯發言人的話稱，組織需要時間來尋找所有被下屬武裝組織從以色列綁架到加沙的俘虜。

他稱，完成這項搜尋並釋放人質的任務，需要一個平靜的環境。

哈馬斯當地時間26日稱，約50名人質死於以色列的空襲。

以色列敦促俄羅斯驅逐來訪的哈馬斯代表團，並稱對莫斯科邀請哈馬斯訪俄「深表遺憾」。

21日，以色列特拉維夫街頭有民眾上街聲援被哈馬斯劫持的人質及其家屬。（Reuters）

央視引述巴勒斯坦媒體報道， 10月27日淩晨，以軍空襲加沙地帶北部的沙提難民營，中部的布賴傑難民營和南部的汗尤尼斯等地，並使用海軍艦艇炮擊汗尤尼斯的海岸綫。

此外，以方還在約旦河西岸拉姆安拉、傑寧、納布盧斯、希伯倫等地展開搜捕行動。

哈馬斯則繼續向以色列發射火箭彈回擊。以色列國防軍當地時間27日淩晨報告稱，以色列南部一處定居點拉響防空警報。

以巴衝突：2023年10月26日，以軍轟炸加沙走廊南部汗尤尼斯一處房屋後，巴人在惶恐中四散奔逃。（Reuters）

以色列軍方稱，26日進行地面襲擊後，以色列國防軍部隊已離開加沙地帶，沒軍人受傷。

《耶路撒冷郵報》此前報道稱，以色列軍方26日晚對加沙地帶又進行一次地面襲擊。

以色列國防軍在Telegram中表示：「過去24小時，以色列國防軍地面部隊在戰鬥機和無人機的配合下，對加沙地帶中部進行了突襲。行動結束後，部隊離開了該地區。目前沒有以色列國防軍人員受傷的消息。」

以色列軍方聲明稱，行動期間，以色列國防軍飛機和火炮襲擊了反坦克導彈發射場、軍事指揮中心、控制站以及哈馬斯戰鬥人員。