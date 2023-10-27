王毅訪美第二日再晤布林肯　將赴白宮或與拜登交談

中國外交部長王毅繼續訪問美國行程，他繼10月26日在位於華盛頓的美國國務院會見美國務卿布林肯（Antony Blinken）後，兩人27日再次舉行會晤。



路透社27日報道，兩位外交高官27日早上再次見面，中美兩方官員各坐在長桌的兩邊。在前一天的26日下午，兩人同樣舉行會晤並共進工作晚餐。

報道指，王毅27日較後時間會到白宮會見美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan），預計他還會與美國總統拜登（Joe Biden）交談。

中國外交部27日並未證實王毅會否與拜登見面，僅指「關於王毅外長訪美的具體活動，我們會適時發布訊息。」

在10月26日王毅與布林肯的首日會面中，王毅談到中美兩國存在分歧，也存在共同利益，兩國需要進行「深入」、「全面」的對話，以減少誤解並穩定雙邊關係。

他稱希望中美關係，在經歷動盪之後能夠更加穩定。

王毅說，這次應邀訪美是對布林肯國務卿6月訪華的回訪，中美兩個大國有分歧，有矛盾，同時兩國也有重要共同利益，有需要共同應對的挑戰，為此中美需要對話，不僅應恢復對話，還要深入對話，全面對話，通過對話增進相互了解，減少誤解誤判，不斷尋求擴大共識，開展互利合作，推動兩國關係止跌企穩，盡快回到健康、穩定、可持續發展軌道。

王毅此次訪美，是6月以來美國務卿布林肯、財長耶倫、總統氣候問題特使克里、商務部長雷蒙多、參議院多數黨領袖舒默、加州州長紐瑟姆先後訪華後，中國高層官員首次專程訪美。