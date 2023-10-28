拜登白宮晤王毅　華府官員：美國中國同意共同推動習拜會

美國白宮10月27日表示，總統拜登在白宮會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。美國官員其後表示，美國和中國同意努力實現拜登和中國國家主席習近平的會晤。



路透社指，這名美國政府高級官員透露電話採訪透露上述消息，但未有說明拜登和習近平是否會在11月舉行的亞太經濟合作組織（APEC）峰會期間會晤。拜登和王毅27日在白宮會面。根據白宮說法，拜登告訴王毅，美國和中國需要負責任地管理雙邊關係並保持開放的溝通渠道。

拜登強調，美國和中國必須共同應對全球挑戰。拜登還對中國共產黨第十七屆、十八屆、十九屆中央政治局常委，國務院原總理李克強逝世表示哀悼。

李克強27日上午12時10分在上海逝世，享年68歲。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）已就李克強逝世，向中國人民和李克強家屬表達慰問和哀悼。

美國白宮國家安全委員會（NSC）發言人柯比（John Kirby）其後表示，拜登仍希望在不久的將來見到中國國家主席習近平，「總統表示，他完全期待與習主席再次會面。兩人有着長期關係，我們相信這將會發生」。

柯比指，拜登認為與王毅會面是正面發展，是公開對話的好機會。

柯比還說，拜登與王毅會面約1小時，美方在會面期間向王毅提出對南海的憂慮。