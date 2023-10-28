調查：西班牙或逾20萬人兒時曾遭神職人員性虐待

一個獨立委員會稱，自1940年以來，西班牙可能有超過20萬名未成年人遭羅馬天主教神職人員性虐待。



法新社星期五（10月27日）報道，儘管報告並未公布具體數字，但委員會表明，一項面向8,000多人的調查顯示，在西班牙約3,900萬成年人口中，有0.6%的人表示曾在兒時遭過神職人員性虐待。

另據路透社6月報道，西班牙天主教會針對神職人員和非神職人員性侵兒童展開的調查報告顯示，自20世紀40年代以來，確認有728名涉嫌施虐兒童者，以及927名受害者。

西班牙主教會議發言人貝拉（Jose Gabriel Vera）說：「我們承認所造成的傷害。我們希望幫助所有受害者……陪伴他們康復。」

2021 年，西班牙《國家報》（El Pais）報道了1200多起相關指控案件；西班牙政府和教會內部隨後啟動了多項調查。

維拉說：「我們想知道在挑選聖職候選人時出了什麼問題，在他們的培訓過程中出了什麼問題……是什麼導致一個決定把自己獻給上帝的人，（最終）把自己獻給了性虐待。」

這份報告匯編了受害者的證詞，但並不能證明施虐者有罪或無罪。報告稱，有99%以上的被控施暴者為男性，半數是神職人員。

由於多數記錄在案的案件發生在20世紀60至80年代，受害者稱，63%以上的施暴者已經死亡，且大部份是男性。

本文獲《聯合早報》授權轉載

