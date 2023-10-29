梨泰院踩踏事故一周年　首爾不舉行萬聖節活動　家屬未能走出傷痛

10月31日萬聖節即將到來，但在韓國2023年並沒有太大的節日氣氛，特別是首爾，許多人對2022年發生的可怕人踩人意外心有餘悸。當局亦提早派出大量警力維持秩序，悼念活動亦會在29日舉行。



2022年10月29日，韓國梨泰院發生嚴重的踩踏事故。當時有大批慶祝萬聖節的人擠在一條巷子裏，像骨牌一樣跌倒互相踩踏，造成159人死亡，196人受傷的慘劇。

一年過去，許多餐廳、酒吧、百貨公司和遊樂園為了尊重受害者，都避免舉辦萬聖節主題的活動。28日在首爾梨泰院地區，幾乎看不見穿着萬聖節服裝的人， 在狹窄的巷子牆上貼滿了無數寫上悼念語的貼紙，如「我們不會忘記你們」「我們會記住你們」等。

自從20日以來，當局已經在梨泰院和首爾其他15個夜生活區域部署數千名警察和急救隊，以控制人群以確保安全。首爾警方稱，警方還動員了200多名警察打擊毒品和暴力犯罪。

首爾市長吳世勳聲明表示，再次為2022年的梨泰院事件道歉，承諾不會再讓同類意外發生。當地29日將舉行正式的追悼會。

圖為10月24日，韓國首爾大會堂設置悼念梨泰院踩踏事故紀念堂。（Reuters）

追責未完 家屬不滿政府回應

2023年1月，特別調查小組得出結論，認為警察和市政官員在預料到梨泰院將有大量人群聚集時沒有制定有效的人群控制措施。調查人員還指出，警察忽視了當時市民撥打熱線電話的警告，導致踩踏事件發生。

梨泰院的踩踏事故引發了全國哀悼，死者大多是20至30歲的年輕人。人們對政府無視安全和監管問題感到憤怒，2014年世越號沉沒事故已造成304人死亡，那次同樣造成大量參加學校旅行的學生喪生。

事件中有23名警察及官員被追究刑事責任，其中大部份至今仍在接受審訊，但當中並沒有高層被列入其中。在2月，韓國民主黨控制的國會投票通過彈劾行政安全部長官李相民，但憲法法院7月份推翻了對李相民的彈劾。

受害者家屬要求總統尹錫悅提供更真誠的道歉並接受全面、獨立的調查，一份聯合聲明中表示，政府和執政黨的態度給他們帶來了更深、更痛苦的傷痕。