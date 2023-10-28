日本人會在廁所進食？廁格貼「請勿飲食」告示　背後原因讓人心疼

「廁所內請勿飲食」，每個警語的背後，都有辛酸的故事。「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人のおじさん」臉書粉專表示，日本超商廁所偶爾看到的警告「請不要在洗手間飲食」，可能台灣人不太能理解這現象，但是在日本，真的存在洗手間裡吃東西才感覺到輕鬆的人。



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網友表示，「我記得這個習慣是因為被霸凌排擠所造成的」、「壓力好大」、「之前認識一個很美的美日混血兒，她也說她在日本的大學4年幾乎也是在廁所吃午餐」、「校園漫畫裡面偶而也會出現，躲在廁所裡吃飯」、「日本人社會壓力大」。

也有網友心有戚戚焉，「邊緣人能理解」、「國中時真的有看到在廁所吃東西的同學，被排擠的關係」、「在那個霸凌盛行的年代當兵的我也是這樣」、「莫名的可以同理這處境」。

不過，也有網友表示，「在廁所吃東西真的無法理解！感覺就挺噁心的」、「我沒辦法吃下去」、「日本人有些習慣真的很難理解。不能邊走邊吃，卻在廁所裡吃。再怎麼乾淨，心裡也還是怪怪的」。

網友說，「日本公廁很乾淨，台灣不行啊」、「往好的方面去想的話，日本的廁所很乾淨啦」、「在台灣的公共廁所能這樣吃，也不簡單」、「那是因為日本的公共廁所很乾淨，台灣的有些髒到根本連上都不敢上，還吃東西咧」。

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