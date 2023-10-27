Crush｜韓國梨泰院人踩人慘案紀錄片　回顧災難場面拆解事發原因

一年一度萬聖節即將來臨，不免讓人想起去年發生在韓國梨泰院的人踩人慘案，當時這宗人踩人悲劇在一夜之間奪走了159人的生命，大多數死者年齡為20多歲和30多歲，其中約三分之二是女性，讓人深感悲痛。於是最近美國廣播電視臺Paramount+推出了一部以該事件為題的新紀錄片，重新整理和探討災難發生的過程和原因，捕捉了當時的緊張場面。



這部名為《Crush》的紀錄片一共分為兩集，內容深入探討了2022年10月29日在首爾梨泰院街區發生的悲劇。這部長達1500小時的紀錄片中除了收集了一切從手機、閉路監控、攝影機影像和當時警方的通話錄音之外，也指出了韓國政府應對措施的系統性問題。

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在官方預告片中可以聽到現場救援人員絕望的聲音，重複的說：「人太多了，所以我們必須放棄那些救不了的人，去救那些能救的人。」以及受困者喊「請救救我」的心酸尖叫聲，同時也採訪了曾經受困現場的當事人和目擊者，例如一名美國學生與朋友一起前往梨泰院後，最終卻獨自出來、一名韓國插畫家被困在人群中後癱瘓以及一名美國士兵從人群中拉出昏迷者。

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《Crush》的製作人Stu Schreiberg受訪時解釋道：「這不是一場音樂會、混戰或足球比賽。這是一條公共街道，有著豐富的交通模式歷史，而且交通堵塞也位於此處，因此人們幾乎無法想像159人是如何在這裡死去的。」據目擊者描述，人們就像骨牌一樣倒在地上，遭受嚴重的呼吸困難並失去知覺。但因為新聞很快被蓋過去，因此《Crush》製片人表示希望通過紀錄片讓觀眾親身體驗所發生的事情，希望當晚的事件能夠被記住，以便從中吸取教訓。

據瞭解該紀錄片《Crush》已在10月17日於Paramount+上線，不過目前僅限北美地區可以看到，其他地區暫時無法看到本片。

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