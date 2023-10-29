萬聖節︱梨泰院事件後韓國人換地方慶祝+AI監測　日本推逐客令

韓國首爾梨泰院人踩人事件10月29日發生滿一周年。31日是萬聖節，韓媒25日稱，首爾政府為防慘劇重演，用人工智能（AI）科技降低地方過度擠迫的風險。有民眾改到其他地方慶祝萬聖節。日本28日起也採取措施防止人流聚集。



《東亞日報》25日稱，首爾政府在兩個區域安裝人工智能電子吿示牌，顯示當地的即時擠迫程度。人工智能軟件以秒為單位，分析每平方米的人數並顯示密度，當出現嚴重擠迫情況時，會連接閉路電視的喇叭發出警告。系統自動連接首爾緊急行動中心、警方、以及消防部門，以確保能迅速作出反應。

梨泰院人踩人事件一周年：2023年10月23日，梨泰院街道一幅牆上貼滿悼念死者的字條（Reuters）

梨泰院2022年10月29日發生人踩人事件，159人死亡，196人受傷。路透社28日稱，在事件發生一年後，梨泰院沒像往年那樣掛萬聖節裝飾，民眾改為悼念死者，獻上鮮花和海報。

報道指，政府沒禁止民眾萬聖節在梨泰院聚集，但很多人改到其他地方參加萬聖節慶祝活動，例如弘大。首爾政府和警方已進行人群控制演習，演習使用由近1,000個閉路電視鏡頭組成的人工智能支援網絡。

▼忠犬八公銅像附近已設圍欄

日本「逐客令」

日本也採取措施應對節日人流。日本為防引發意外和混亂，28日起在東京澀谷車站忠犬八公銅像附近設鐵馬圍欄，以防人流聚集。從網上流傳的照片可見，忠犬八公銅像附近區域除已設鐵馬圍欄，更被白色帆布包圍，令人無法看到銅像。

帆布以日語及英語寫着：澀谷不是慶祝萬聖節的地方，不准在澀谷街頭上舉行活動。

由於日本職業棒球賽事28日起在關西展開，會有球迷上街支持職棒球隊爭奪「日本一」寶座。大阪府警方28日至31日期間也會在道頓堀運河和御津三角公園附近增派多達230人來維持秩序，防止球迷跳河。