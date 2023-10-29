香山論壇｜傅瑩反駁美國嘉賓觀點：邏輯讓中國人感困惑

中國外交部前副部長傅瑩10月29日出席第十屆北京香山論壇舉辦的中外名家對話，據環球網指，傅瑩在對話上反駁美方嘉賓「中國發展壯大導致亞太地區前景不確定」的觀點，她稱中國是亞太奇蹟的推動力量，美國也從中受益，反指對方「邏輯讓中國人感困惑」。



環球網報道，香山論壇10月29日下午的中外名家對話以「中國在維護亞太安全中的作用」為主題，在發言期間，傅瑩反駁現場另一位嘉賓美國昆西國家事務研究所東亞項目首席主任邁克爾·史文（Michael Swaine）提出的「中國發展壯大導致亞太地區前景不確定」的觀點。

傅瑩指「邁克爾，你的邏輯讓中國人感到困惑，意思似乎是中國仍然貧窮、欠發達，亞太地區就會好…… 但現在中國是亞太奇跡的推動力量，美國也受益，對吧？」

傅瑩稱，史文的邏輯可能來源於幾個世紀以來在國際上佔主導地位的權力競爭的邏輯，但中國來自一個非常不同的背景，中國有自己的亞洲文明、道德標準和信仰，而且中國是一個由共產黨領導的社會主義國家，她稱尊重每個國家選擇發展道路的權利。

香山論壇：圖為2023年10月29日在北京舉行的香山論壇（Reuters）

她指「在科學進步等方面，中國落後於美國，但這並不意味着中國和美國不能在追求自身進步的同時也從對方的增長中受益。如果中國現在是威脅，那麽以後當印度變成一個更大的經濟體時，（又會怎麽樣呢）？因為中國愈來愈強大，美國就認為中國是威脅，這種觀點是不可接受的，這對中國人民來說不夠有說服力。」

傅瑩強調中國不威脅任何人，是通過和平發展而非戰爭或侵略走到今天，又指美國對失去在世界上的領導地位感到焦慮，其主要原因是經濟全球化和世界格局的變化。

報道指，傅瑩稱美國自身犯太多的錯誤，當前美國在國內和國際政策上都面臨問題，「美國當前的困境並不是由中國引起的，我不知道美國需要多長時間才能意識到它在對華關係上的評估錯誤，也不知道美國需要多長時間才能成為（亞太）地區的積極貢獻者，而不是試圖把競爭放在地區議程的優先位置。」