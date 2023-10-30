澳洲與歐盟自由貿易談判破裂

澳洲和歐盟的自由貿易談判破裂，坎培拉預計雙方將無法在未來幾年達成一份自由貿易協定。

綜合法新社和路透社報道，澳洲貿易部長法雷爾周末在日本大阪出席七國集團（G7）會議期間，與歐盟貿易專員東布羅夫斯基斯會晤後說，自貿談判沒有取得任何進展。

澳洲最大農業集團感謝政府「拒絕賠上澳洲農民的利益」，稱按照歐盟的要求，能夠進入歐盟市場的澳洲農產品恐怕不多。

澳洲和歐盟2018年開始進行自貿談判，澳洲希望通過取消歐盟關稅和擴大配額來促進農產品出口，歐盟則可能會獲得更多進入澳洲關鍵礦產行業的機會。

澳洲貿易部長法雷爾周末在大阪與歐盟貿易專員東布羅夫斯基斯會晤後說，自貿談判沒有任何進展。（路透社/資料圖片）

澳洲農業部長瓦特周一（30日）說，歐盟談判代表在最新一輪談判中拒絕做出讓步。

他告訴澳洲廣播公司（ABC），「在本屆議會任期內」，雙方不太可能恢復談判。這表明澳洲政府可能要等到2025年，大選之後才會重返談判桌。

瓦特說：「我認為無論任何澳洲政府或歐盟領導人，大家都需要一段相當長的時間才可能達成一份自貿協議。這是很可惜的。」

歐盟委員會發表聲明說，歐盟原本對雙方在大阪敲定協議感到樂觀，但澳洲重新提出了前幾輪談判中沒有提及的農業要求。

歐盟委員會發言人說：「歐盟委員會隨時準備與澳方繼續談判。」