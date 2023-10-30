澳洲與歐盟自由貿易談判破裂
撰文：聯合早報
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澳洲和歐盟的自由貿易談判破裂，坎培拉預計雙方將無法在未來幾年達成一份自由貿易協定。
綜合法新社和路透社報道，澳洲貿易部長法雷爾周末在日本大阪出席七國集團（G7）會議期間，與歐盟貿易專員東布羅夫斯基斯會晤後說，自貿談判沒有取得任何進展。
澳洲最大農業集團感謝政府「拒絕賠上澳洲農民的利益」，稱按照歐盟的要求，能夠進入歐盟市場的澳洲農產品恐怕不多。
澳洲和歐盟2018年開始進行自貿談判，澳洲希望通過取消歐盟關稅和擴大配額來促進農產品出口，歐盟則可能會獲得更多進入澳洲關鍵礦產行業的機會。
澳洲農業部長瓦特周一（30日）說，歐盟談判代表在最新一輪談判中拒絕做出讓步。
他告訴澳洲廣播公司（ABC），「在本屆議會任期內」，雙方不太可能恢復談判。這表明澳洲政府可能要等到2025年，大選之後才會重返談判桌。
瓦特說：「我認為無論任何澳洲政府或歐盟領導人，大家都需要一段相當長的時間才可能達成一份自貿協議。這是很可惜的。」
歐盟委員會發表聲明說，歐盟原本對雙方在大阪敲定協議感到樂觀，但澳洲重新提出了前幾輪談判中沒有提及的農業要求。
歐盟委員會發言人說：「歐盟委員會隨時準備與澳方繼續談判。」