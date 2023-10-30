與Matthew Perry真正「不打不相識」　加拿大總理杜魯多悼故友

在經典美劇《老友記》（Friends，又譯六人行）飾演錢德・賓（Chandler Bing，或譯錢德勒）的Matthew Perry（又譯馬修派瑞、馬修·派里）家中遇溺身亡，終年54歲。與他共事過的團隊、朋友與演員紛紛致哀。



對他離世表示哀悼的，包括加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）以及英國歌后Adele等。

杜魯多在社交媒體X發文：「Matthew Perry的去世令人震驚和悲傷，我將永不會忘記我們曾一起在校園玩過的遊戲，而我也知世界各地的人們永不會忘記他帶來的快樂。謝謝你帶來的所有歡笑，Matthew，你是被人們所愛的，也會被想念」。

杜魯多2017年在Quora「開壇」接受網民提問時，曾談及他與Matthew Perry的同窗之誼。杜魯多更曾被Matthew Perry和同學毆打。

圖為加拿大總理杜魯多2023年7月11日在立陶宛出席北約峰會（Getty）

杜魯多現身Quora，成為這個社群問答網站史上第二最受歡迎的問答環節。更有網民不信是杜魯多親身回應，要求他提供現場照片證明。而杜魯多當然從善如流：

▲杜魯多還在圖片說明寫着：「看！是我啊！！」

杜魯多當時對網民提問逐一「接招」。問題各式各樣，由美加關係、英國脫歐、喜歡看甚麼書到女性主義都有。但人們似乎更想看他卸下總理身份，與其親切互動。

當時有網民問曾習拳的杜魯多，會否想跟Matthew Perry再次埋身肉搏？

在美國經典處境喜劇《老友記》（Friends）中飾演錢德勒（Chandler Bing）的Matthew Perry曾在一個清談節目中自爆，他在5年級時動手打過杜魯多。原因很簡單，是他和另一位朋友非常妒忌杜魯多的運動才華。

佩里和杜魯多份屬同學，也是家庭朋友。佩里的媽媽蘇珊．佩里（Suzanne Perry），是杜魯多之父老杜魯多（Pierre Elliott Trudeau）的新聞秘書長。杜魯多是總理之子，卻沒有保安人員貼身保護。佩里並不認為這是他擊倒杜魯多的原因，他自言不是以此吹噓，也不是真的想打他，事實上他想將那件事變成鬧着玩。

杜魯多回應提問時，竟重貼那段期間自己的一則推文，內容就是說：「我有想過，而你都知，有誰不想打錢德勒（Chandler Bing，這個角色在劇中有點「串」）一身？不如再來一場？@Matthew Perry。」

杜魯多在回應網民提問的帖子中補充說：