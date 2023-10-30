無視以色列警告　逾萬人滯留聖城醫院拒絕離開：撤到哪裏都被炸

以色列軍方多次要求巴勒斯坦平民撤離加沙醫院，避免受炮火波及。但加沙北部聖城醫院（Al-Quds Hospital）至今仍有1.4萬因戰爭流離失所的巴勒斯坦人在醫院避難。



英國《天空新聞》報道，聖城醫院內有無數婦女、兒童和老人坐臥在床墊上，病房掛滿了物品和衣服。

聯合國巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）透露，目前約有1.4萬人在聖城醫院尋求庇護。儘管以色列多次發出撤離命令，但沒有跡象表明這些避難者考慮撤離。

以巴衝突，圖為2023年10月29日，以巴衝突持續之際，以色列軍方向巴勒斯坦加沙地帶內的聖城醫院的周圍投彈，人們在醫院內拍下的影片截圖。（紅新月會 via Reuters）

以軍指控哈馬斯將加沙醫院作為指揮作戰的基地，多次揚言要炸毀醫院。

以軍近日開始在聖城醫院附近發動空襲，法新社引述醫院院長穆拉德（Bashar Murad）指出，醫院曾接到「以強烈措辭要求疏散的電話」，聲稱醫院將會被炸，但人們仍不打算離開。

在加沙最大醫院，希法醫院（Al-Shifa Hospital）工作的醫師加桑（Ghassan Abu-Sittah）表示，人們即使逃到加沙哪裏都會被轟炸，即使逃到加沙南部也是如此，因此沒有人願意離開。加桑指出，現在醫院有1.9萬名傷者，但紗布和藥都已用光，止痛藥也沒有，形容狀況非常嚴峻。