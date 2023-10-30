加沙兒科醫生的求救書：燈光將永久熄滅　醫院或變成太平間

以色列對加沙連日空襲已造成大量平民喪生，以色列對地區斷水斷電，當地僅餘能源即將耗盡，人道災難已然爆發，已接收大量傷者的醫院正處於極危急的狀態。有當地醫院亦有可能成為以軍攻擊目標，巴勒斯坦紅新月會周日表示，已收到以色列當局的警告，要求立即撤離加沙走廊的聖城醫院。「從早上開始，距離醫院 50米的地方就遭到襲擊。」



一名留守加沙北部的兒科醫生向《紐約時報》投書，絕望請求，「請把我們從這種恐怖中拯救出來。」以下為該文節錄：

加沙地區北部的卡瑪爾·阿德萬醫院（Kamal Adwan Hospital）多年來一直在治療空襲的受害者，我們對此並不陌生。我們的團隊經常不得不匆忙進入急診室，全力以赴，準備治療彈片傷、燒傷和失血等情況。在當前以色列和哈馬斯的衝突初期，我們只有80張病床的醫院很快被淹沒。10月17日，在加沙市的艾哈利阿拉伯醫院爆炸后，我們擠滿了數十名受傷和垂危的受害者。到了第二天，我們的病人名單增加了近120人。我們知道這將是另一個不眠之夜，這是自暴力事件開始以來的又一個不眠之夜。

多達三到四名兒童不得不共用一張單人床，還有更多孩子被迫躺在地板上。一些來自醫院爆炸的病人進來時痛苦地尖叫，但其他人則是沉默的、處於震驚狀態，或已無法挽救。麻醉劑、碘酒、酒精、血液甚至紗布的供應越來越少，有限或完全用完，我們的救助工具也越來越少，無法緩解人類的痛苦。那些湧入卡瑪爾·阿德萬醫院的人們，他們在走廊甚至停車場睡覺，相信這裏比他們的家更安全，毫無疑問，他們和我們一樣害怕。

以巴衝突：一名在以色列襲擊中受傷的巴勒斯坦男孩躺在加沙納賽爾醫院重症監護室（ICU）的病床上。（Reuters）

就在我寫這篇文章的時候，醫院正處在真正災難的邊緣。即使我們從衝突開始時就嚴格節約，現在我們所剩無幾的燃料也快用完了，這是運行發電機所必需的。大部分時間都沒有燈光，電梯停止運作，病人需要由人員攜帶上下樓。

當燃料耗盡后，太陽下山后我們將無法在夜間運作。像通風機、除顫器和新生兒單元這樣運營現代醫院所需的大部分工具和設備將變得無用。營運現代醫院所需的大部分工具和設備，如呼吸機、除顫器和新生兒病房將變得毫無用處。當發電機停止運轉時，我們將只能從事中世紀程度的醫學。如果不緊急補充燃料，燈光就會永久熄滅，我們的醫院可能會變太平間。

以巴衝突：2023年10月23日，一名在以色列襲擊中受傷的巴勒斯坦男子和他的兒子，坐在加沙城希法醫院的地板上。（Reuters）

卡瑪爾·阿德萬醫院遠非唯一一家接近崩潰邊緣的醫院，像我這樣的醫生絕望地呼籲更多的援助進入加沙地區。我是Kamal Adwan的兒科醫生，是由9名MedGlobal醫生和人道主義援助人員組成的團隊的一員，該團隊自2018年以來一直在加沙實地工作。在那段時間裡，我們目睹了悲劇、痛苦和短缺，但什麼也沒有發生。本來可以讓我們為過去幾週的恐怖情況做好準備。我和我的團隊將時間分配在照顧病人和在當地採購醫療用品、食品和燃料並將其分發給11家不同的醫院——自暴力事件發生以來，這些資源價值130萬美元。但這還遠遠不夠。

我們大多數人選擇留在加沙北部，無視疏散命令，因為我們不願意留下我們的病人，對於許多病人來說，疏散就等於必死無疑。現在放棄他們是違反我的希波克拉底誓言以及基本的人性尊嚴。自從暴力事件發生以來，我的妻子和六個孩子也一直和我住在醫院。我試着說服他們南下，但我的妻子告訴我，我們同生共死。加沙北部的許多巴勒斯坦人也有同樣的感覺，他們寧願在家裡冒着生命危險，也不願面對在南部成為難民的前景......（節錄）